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DHMİ yurt dışında şirket kurabilecek

Hürriyet Haber
18.02.2018 - 09:28 | Son Güncelleme:

DHMİ Genel Müdürlüğü, uluslararası sivil havacılık faaliyetleriyle ilgili olarak yurt dışında şirket kurabilecek. Kurulacak şirketin nominal sermayesi en fazla 100 milyon dolar veya Türk lirası karşılığı olacak.

Bakanlar Kurulu'nun, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Karar"ı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, DHMİ, uluslararası sivil havacılık faaliyetleriyle ilgili, merkezi yurt dışında olmak üzere yurt dışında şirket kurabilecek. Kurulacak şirketin nominal sermayesi en fazla 100 milyon dolar veya Türk lirası karşılığı olacak. Söz konusu şirketin sermayesinin yüzde 50'sinin yanısıra şirketin yönetim yetki ve sorumluluğu da DHMİ'de bulunacak.

Şirketin kuruluş esasları ve sermaye kompozisyonu yabancı mevzuatın gerektirdiği şekil ve şartlara göre DHMİ Yönetim Kurulunca düzenlenecek. Kurulacak şirketin nominal sermayesine mahsuben ilgili ülke mevzuatına uygun olarak ödenecek miktar ile ihtiyaca göre müteakip yatırım sermayesi aktarımları DHMİ Yönetim Kurulunca ilgili Genel Yatırım ve Finansman Programında yer alan hedeflerle uyumlu şekilde tespit veya revize edilecek.

DHMİ Yönetim Kurulu, şirketten elde edeceği kar payı tutarının, şirketin güçlü öz kaynağa sahip olması amacıyla ilgili yılın Genel Yatırım ve Finansman Programında belirtilmesi kaydıyla şirkette kalmasına izin verebilecek.

ORTAKLIK YOLUYLA DA YAPILABİLECEK

Kurulacak şirket, DHMİ Yönetim Kurulunun kararı ve DHMİ'nin ilgili olduğu Bakan'ın onayıyla yeni şirket kurmaya veya kurulmuş şirketlere yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı veren bir nispette iştirak etmeye, yerli ve yabancı kuruluşlarla ya da şirketlerle ortak girişim oluşturmaya yetkili olacak.

DHMİ, faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin yurt dışında gerçekleştirilmesi için gerektiğinde başka şirketlere, o şirkete yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı veren bir nispette iştirak edebileceği gibi anılan faaliyetlerle ilgili hizmetleri bizzat ya da yerli ve yabancı kuruluş ya da şirketlerle iş ortaklığı şeklinde veya bağlı ortaklık, müessese ya da iştirak kurarak da yapabilecek.

Etiketler: DHMİ , Bakanlar Kurulu , Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
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