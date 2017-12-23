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    DHKP-C, Yunan teröristi ölümden kurtarmış!

    Yorgo Kırbaki / ATİNA
    23.12.2017 - 12:31 | Son Güncelleme:

    YUNANİSTAN’ın Pire kentinteki Koridalos Cezaevi’nde yatan DHKP-C’lilerin, Yunan terör örgütü “Devrimci Mücadele”nin (Epanastatikos Agonas) 50 yıl hapis cezasına mahkûm lideri Nikos Maziotis’i ölümden kurtardıkları iddia edildi.

    Edinilen bilgilere göre, Karidalos Cezaevi’nin “E” koğuşunda, yaklaşık 10 tutuklu ve mahkûm, henüz bilinmeyen nedenlerle Maziotis ile kavga etti. Kavga sırasında, bir mahkum Maziotis’i karnından bıçakladı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

    DHKP-C, Yunan teröristi ölümden kurtarmış

    Adını 2003’te bakanlıklara ve bankalara düzenlediği bombalı saldırılarla duyuran,  2007’de ise ABD'nin Atina Büyükelçiliği’ne roketli saldırı düzenleyen “Devrimci Mücadele” örgütünün lideri Nikos Maziotis,  2014’te Atina’da bir kuyumcuyu soymaya çalışırken polis ile çıkan silahlı çatışma sonucunda yakalanmış, yaralı olarak cezaevinin hastanesine sevkedilmişti.

    Maziotis, uğradığı saldırının “Ateş Odakları” adlı başka bir terör örgütünün işi olduğunu iddia etmişti. Maziotis’e yakın “indymedia” sitesi “Yoldaşı hedef alan cinayet saldırısı, Türk ve Kürt tutukluların müdahalesi sayesinde tamamlanamadı” diye yazdı.

    DHKP-C’ye yakın bir site ise geçen kasım ayı sonlarında Atina’da yakalanan 9 üyesinin yattığı cezaevlerinin listesini bir süre önce yayınlamıştı. 

    Listeye göre, Halil Demir ve Mehmet Doğan adlı DHKP-C’liler Koridalos Çezaevi’nin “E” koğuşunda yatıyor.  Yunan medyası, polis kaynaklarına dayanarak verdikleri haberlerde, Atina’da 3 ayrı hücre evinde yakalanan 9 DHKP-C’linin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Aralık’taki Atina ziyareti sırasında roket ve el bombaları ile saldırı planladığını ileri sürmüştü. 

    Etiketler: Yunanistan , dhkpc
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