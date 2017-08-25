DHI saç ekimine nasıl hazırlanılır?

Saç ekimi, sadece daha dolgun ve yoğun bir saç sağlamanın yanı sıra kişinin kendine güvenini de artırarak psikolojik rahatsızlıkların geçmesini ve kişinin yaşam kalitesinin de artmasını sağlar. Direkt Saç Ekimi (DHI), saç dökülmesine karşı güvenli ve kalıcı bir çözüm sağlar. Saç dökülmesi tedavisi düşünüyor ve DHI prosedürünü tercih ediyorsanız, operasyona hazırlanmak için dikkat etmeniz birçok kriter var.

İlk muayenede, DHI cerrahınız saç dökülme türünüzü belirlemek için sizi muayene edecek, beklentilerinizi öğrenecek ve size özel kişiselleştirilmiş bir tedavi planı sunacaktır. Doğru bir tanı, saç nakli ameliyatının sizin için doğru olup olmadığını belirlemenin ilk adımıdır. DHI saç ekimi için iyi bir adaysanız, cerrahınız size saçların nereye ve ne kadar nakledileceği konusunda ayrıntılı olarak bilgi verecektir.





DHI SAÇ EKİMİNE NASIL HAZIRLANMALISINIZ?

Herhangi bir minimal invaziv cerrahi prosedürde olduğu gibi, ön hazırlık komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olacaktır. Operasyondan önce genel sağlığınızın yerinde olması gerekir. Saç ekimi operasyonunun başarısını garantilemek için bazı kan testleri yapılması gerekebilir. DHI saç ekimi cerrahınız size ön tedavi talimatları verecek ve bu talimatları izleyerek prosedürünün ve iyileşmenin sorunsuz ilerlemesine yardımcı olacaktır. Saç ekimi cerrahınızın önerilerinden bazıları şunları içerir:

-- Operasyondan iki hafta önce sigara içmeyi bırakmalısınız.

-- Kan sulandırıcı ilaç, vitamin vs almayı bırakmalısınız.

-- Tedaviden 3 gün önce kanamayı kontrol etmek için size bir ilaç reçete edilebilir.





HERHANGİ BİR RİSK VAR MI?

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları, tüm ameliyatlar enfeksiyon, aşırı kanama, yetersiz yara iyileşmesi veya yara izi gibi komplikasyonlar için bazı riskler veya potansiyel taşıdığını belirtiyor. Cerrahınızın prosedür öncesi ve sonrası talimatlarını izlerseniz, bu riskleri en aza indirebilirsiniz.

DHI çok güvenli bir prosedürdür. Ağrısızdır ve klinik ortamda yapıldığı için komplikasyon riski çok düşüktür. Yaşadığınız herhangi bir komplikasyon ciddi boyutta olmaz ve çabucak gelişir. Enfeksiyon nadir görülen bir komplikasyondur. Ancak olağandışı bir şey fark ederseniz, hemen kliniğinizi aramanızı tavsiye ederiz.

Saç dökülmesi sandığınız gibi büyük bir kabus olması gerekmiyor. Saçınızı tamamen doğal görünen ve hayatınızın sonuna kadar sürecek şekilde restore edebilirsiniz. DHI tekniği, tüm prosedürlerin en iyisidir, hiç neşter veya dikiş kullanılmaz, minimal invaziv bir prosedürdür.

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