DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi mi?

DGS tercihleri aracılığıyla eğitimlerini Lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin yapacağı duyuruya kilitlendi. Ön Lisans eğitimlerinin Lisans eğitimine tamamlanmasına olanak sağlayacak olan DGS tercihleri sorgulanmaya devam ediyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, beklenen tarih hakkında detaylı bilgiler

DGS TERCİHLERİ O TARİHTE Mİ BAŞLAYACAK?

DGS tercih işlemleri için tarih açıklanmadı. Ancak aşağıdaki bilgiler baz alınabilir.

DGS tercih işlemleri, ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek. Tercih işlemlerinin başladığı duyurusunu yapacak olan ÖSYM, aynı anda kılavuzu da yayımlayacak. Kılavuz içerisindeki bilgileri kullanacak olan öğrenciler taban puanları baz alarak tercih işlemlerinde bulunacak. DGS tercih işlemleri, geçtiğimiz 24 Eylül'de açıklanan sonuçların ardından 30 Eylül'de başlamıştı. Aynı süreç baz alınırsa tercih döneminin 12 Eylül tarihinde başlayacağı öngörülebilir.

2016 TERCİH KILAVUZU VE TABAN PUANLARI BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOPLAM 355 BİN ADAY BAŞVURUDA BULUNDU

Toplam 355 bin adayın başvuruda bulunduğu Diket Geçiş Sınavı'na, Türkiye genelinde 325 bin aday katılım sağladı. ÖSYM verilerine göre sınava giremeyen aday sayısı ise 30 bin olarak kayda geçti.

Sözel ve sayısal puan türünde 325'er bin kişinin puanı hesaplanırken, sayısal alanda ise 155 bin puan türü hesaplandı.

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30 TERCİH HAKKI BULUNUYOR

Sınav sonuçlarının açıklanması ile adaylar tercih işlemi yapacaklar. Adayların sonuç belgelerinde; 2017 DGS puanları, ön lisans başarı puanları yer alacak. Bu bilgiler dışında adaylar sınav sonuç belgesi üzerinden testin sayısal ve sözel bölümlerinde yaptıkları doğru ve yanlış cevap sayılarına da ulaşabilecekler. Adaylar için tercih tarihleri, ÖSYM tarafından belirlenecek.

ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında DGS tercih işlemleri yapılabilecek. Tercih işlemini yapan adaylar, tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Adayların tercih için toplam 30 tercih hakkı bulunuyor. 30 tercih hakkının tamamının adaylar tarafından doldurulma zorunluluğu bulunmuyor.

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Bu durumunda adaylar, 2017-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.