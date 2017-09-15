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    DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2017 takvimi

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 11:44 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 11:44

    DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçlarının açıklanması ardından gözler tercihlere çevrildi. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler, tarih bilgisi için ÖSYM 2017 takvimini araştırıyor. Peki DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte Dikey Geçiş Sınavı tercih sürecini merak edenler için detaylar!

    Binlerce öğrencinin lisans eğitimlerini tamamlamak ümidiyle girdiği DGS’de sonuç heyecanı yerini tercih telaşına bıraktı. Boş kontenjan listesi doğrultusunda tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar, bir yandan da DGS tercih süresi ve sürecini araştırıyor. Peki 2017 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

    ÖSYM’nin 2017-2018 takviminde DGS tercih zamanıyla ilgili bir bilgi verilmedi ancak eylül ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

    DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

    TERCİHLER NASIL OLACAK?

    ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında DGS tercih işlemleri yapılabilecek. Tercih işlemini yapan adaylar, tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Adayların tercih için toplam 30 tercih hakkı bulunuyor. 30 tercih hakkının tamamının adaylar tarafından doldurulma zorunluluğu bulunmuyor.

    YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

    Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. 2017-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2017-2018 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda (açık öğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir. ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

     

    Etiketler: dgs , dgs tercihleri , ösym , dgs ne zaman
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