DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2017 takvimi

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS’de tercih sonuç heyecanı başladı. Ön Lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrencileri ilgilendiren DGS sınavı tercih işlemleri 18-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. ÖSYM’nin resmi sayfası sonuç araştırmaları için ziyaret edilmeye başlandı. DGS tercih sonuçları ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Fakat DGS tercih sonuçlarının önümüzdeki ay başında açıklanması bekleniyor.



TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



Tercihlerini yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

Başvuruların tamamlanmasının ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih başvurusu yapan binlerce aday DGS tercih başvuru sonuçlarının bir an evvel yayımlanmasını bekliyor. DGS tercih sonuçları ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Fakat DGS tercih sonuçlarının önümüzdeki ay başında açıklanması bekleniyor.

DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Yerleştirme işlemi, adayların 2017-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2017-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2017-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 1 ay içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.