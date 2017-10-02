DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ekimde açıklanır mı?

Tercihlerini yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler. ÖSYM’nin yıl içerisinde gerçekleştirdiği pek çok sınavdan biri olan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) için henüz resmi bir tarih açıklaması gelmedi. Geçtiğimiz yıl 7 Ekim tarihinde sona eren tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları 16 Ekim tarihinde açıklanmıştı. 26 Eylül tarihinde sona eren DGS tercihlerinin ardından yerleştirme sonuçlarının 5 Ekim tarihinde açıklanabileceği öngörülüyor.



DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ



Yerleştirme işlemi, adayların 2017-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2017-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2017-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 1 ay içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.



YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ



Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.



EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?



Tercih işlemlerini yapmayan ya da yerleştirildiği halde yerleştiği üniversiteye kayıt yaptırmayan adaylar için gerek görüldüğü halde boş kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenecek ve ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmenin yapılması kararlaştırıldığı takdirde, ÖSYM tarafından boş kontenjanlar açıklanacak ve ÖSYM internet sitesinde ek yerleştirme tarihleri duyurulacak.