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    DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2017 DGS ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 09:20 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 10:38

    DGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusu, sonuçların açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Lisans eğitimi almak için ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınava dahil olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından DGS tercihleri ne zaman sorusuna cevap aradı. Peki, ÖSYM tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak DGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    DGS 2017 sonuçları ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden erişime açıldı. 23 Temmuz 2017 tarihinde uygulanan 2017- Dikey Geçiş Sınavı (2017-DGS) sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenen adaylar şimdi büyük bir merakla tercih sürecini sorguluyor. Peki DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Ek yerleştirme süreci başladı mı? İşte detaylar

    ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarıyla ilgili duyuruyu 16:40'da gerçekleştirdi;

    "23 Temmuz 2017 tarihinde uygulanan 2017- Dikey Geçiş Sınavı (2017-DGS)  değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 06 Eylül 2017 tarihinde saat 16:40’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilenen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir"

    TOPLAM 355 BİN ADAY BAŞVURUDA BULUNDU

    Toplam 355 bin adayın başvuruda bulunduğu Diket Geçiş Sınavı'na, Türkiye genelinde 325 bin aday katılım sağladı. ÖSYM verilerine göre sınava giremeyen aday sayısı ise 30 bin olarak kayda geçti. 

    Sözel ve sayısal puan türünde 325'er bin kişinin puanı hesaplanırken, sayısal alanda ise 155 bin puan türü hesaplandı.

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    30 TERCİH HAKKI BULUNUYOR

    Sınav sonuçlarının açıklanması ile adaylar tercih işlemi yapacaklar. Adayların sonuç belgelerinde; 2017 DGS puanları, ön lisans başarı puanları yer alacak. Bu bilgiler dışında adaylar sınav sonuç belgesi üzerinden testin sayısal ve sözel bölümlerinde yaptıkları doğru ve yanlış cevap sayılarına da ulaşabilecekler. Adaylar için tercih tarihleri, ÖSYM tarafından belirlenecek. 

    ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında DGS tercih işlemleri yapılabilecek. Tercih işlemini yapan adaylar, tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Adayların tercih için toplam 30 tercih hakkı bulunuyor. 30 tercih hakkının tamamının adaylar tarafından doldurulma zorunluluğu bulunmuyor.

    EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

    DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

    Bu durumunda adaylar, 2017-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa  kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.

    Etiketler: dgs , dgs sonuçları , dgs sonuçları açıklandı
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