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    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM değişikliği duyurdu

    Hürriyet Haber
    04.09.2017 - 16:52 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 16:52

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım başladı. Kurban Bayramı tatilinin Bakanlar Kurulukararı ile 10 güne çıkarılmasının ardından sınav için sonuç açıklama tarihi de bayram sonrasında ertelendi. ÖSYM, yeni tarih bilgisini online sayfası üzerinden duyurdu. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için artık kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle ertlenen DGS sonuçları 6 Eylül 2017 tarihinde ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edecek. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM aday işlemleri sistemini kullanarak öğrenebilecekler.

    DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    DGS sonuçları 6 Eylül 2017 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak sonuçlarını görebilecekler. Sonuçların ÖSYM tarafından ilan edilmesi sonucunda adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapacağı açıklama tebliğ hükmünde olacak.

    Adayların sonuç belgelerinde; 2017 DGS puanları, ön lisans başarı puanları yer alacak. Bu bilgiler dışında adaylar sınav sonuç belgesi üzerinden testin sayısal ve sözel bölümlerinde yaptıkları doğru ve yanlış cevap sayılarına da ulaşabilecekler.

    DGS TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

    Sınav sonuçlarının açıklanması ile adaylar tercih işlemi yapacaklar. Adayların sonuç belgelerinde; 2017 DGS puanları, ön lisans başarı puanları yer alacak. Bu bilgiler dışında adaylar sınav sonuç belgesi üzerinden testin sayısal ve sözel bölümlerinde yaptıkları doğru ve yanlış cevap sayılarına da ulaşabilecekler. Adaylar için tercih tarihleri, ÖSYM tarafından belirlenecek. ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında DGS tercih işlemleri yapılabilecek. Tercih işlemini yapan adaylar, tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Adayların tercih için toplam 30 tercih hakkı bulunuyor. 30 tercih hakkının tamamının adaylar tarafından doldurulma zorunluluğu bulunmuyor.

     

     

    Etiketler: dgs , dgs sonuçları , dgs 2017 , ösym
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