ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt verdi

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, ÖSYM'nin konuyla ilgili yapacağı açıklamaya kilitlendi. Lisans eğitimine geçiş yaparak iki yıllık öğrenimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, DGS sonuçları bilgisi ile bu hakkı kazanıp kazanamadıklarını öğrenecek. Peki, ÖSYM DGS sonuçları bilgisini ne zaman açıklayacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

23 Temmuz 2017 tarihinde uygulanan 2017- Dikey Geçiş Sınavı (2017-DGS) Temel Soru Kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 25 Temmuz 2017 tarihinde saat 10:00’dan itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2017 sınavının soruları ve cevaplarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. Adaylar sınav sonuçlarını da heyecanla bekliyor. ÖSYM sınav takvimine göre 2017 DGS sonuçları 29 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacaktır.

DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SORU VE CEVAPLARI

DGS soru ve cevapları ÖSYM tarafından sınava katılım sağlayan adayların erişimine açıldı. DGS soru ve cevaplarının sadece %10'luk kısmı görüntülenebiliyor.