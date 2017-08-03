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    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2017 sonuç tarihi

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 10:34Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 10:34

    DGS’de (Dikey Geçiş Sınavı) sonuç heyecanı devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki binlerce adayın başvuruda bulunduğu DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, net tarih var mı? İşte detaylar!

    Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine devam edebilmelerine yönelik düzenlenen DGS 23 Temmuz Pazar günü gerçekleşti.  ÖSYM tarafından bazı illerde düzenlenen sınav, saat 10.00'da başladı ve 140 dakika sürdü. DGS'de adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan 120 soruluk yetenek testi uygulandı. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.

    DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmemesine karşın 2017 DGS sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

    ADAYLARIN SINAV SONUÇ BİLGİSİNDE NELER BULUNACAK?

    Adayın sınav sonuç bilgisinde;

    a) testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
    b) ön lisans başarı puanı
    c) 2017-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

    ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

    Etiketler: DGS sonuçları , dgs , dgs 2017 , dikey geçiş sınavı
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