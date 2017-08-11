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    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 17:42Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 17:42

    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını arayan binlerce vatandaş konuyla alakalı araştırmalarına devam ediyorlar. ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklama için tarihi merak eden vatandaşlar ÖSYM'nin resmi internet sayfasını kontrol ediyorlar. DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrencileri ilgilendiren DGS, 23 Temmuz 2017 Pazar günü yapıldı, sınav stresini geride bırakan öğrenciler sonuçlara odaklandı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 

    DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2017 DGS sonuçlarının ÖSYM tarafından 30 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

    ADAYLARIN SINAV SONUÇ BİLGİSİNDE NELER BULUNACAK?

    Adayın sınav sonuç bilgisinde;

    a) testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
    b) ön lisans başarı puanı
    c) 2017-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

    ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

    Etiketler: dgs , dgs sonuçları , dgs sonuçları ne zaman açıklanacak , ösym
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