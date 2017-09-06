DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuçlarını saat kaçta açıklayacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavının sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacaktı. Fakat Kurban Bayramı tatili ile verilen nedeniyle ÖSYM sonuçları 6 Eylül (bugün) açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi öğrencilerin gözü ÖSYM'den gelecek açıklamada. Peki ÖSYM, DGS sonuçlarını saat kaçta açıklayacak?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 2017 DGS sonuçları 29 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacaktı. Fakat Kurban Bayramı tatilinin 26-27 Ağustos dahil edilerek toplam 10 gün tatil ilan edilmesinin ardından DGS sonuç açıklanma tarihi de ertelendi.

Adaylar, 6 Eylül'de ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sonuçlarını öğrenebilecek. DGS sonuçlarının açıklanacağı saat ÖSYM resmi internet sayfası üzerinde 23.59 olarak belirtildi.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS sonuçları 6 Eylül 2017 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak sonuçlarını görebilecekler. Sonuçların ÖSYM tarafından ilan edilmesi sonucunda adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapacağı açıklama tebliğ hükmünde olacak.

Adayların sonuç belgelerinde; 2017 DGS puanları, ön lisans başarı puanları yer alacak. Bu bilgiler dışında adaylar sınav sonuç belgesi üzerinden testin sayısal ve sözel bölümlerinde yaptıkları doğru ve yanlış cevap sayılarına da ulaşabilecekler.

DGS TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Sınav sonuçlarının açıklanması ile adaylar tercih işlemi yapacaklar. Adayların sonuç belgelerinde; 2017 DGS puanları, ön lisans başarı puanları yer alacak. Bu bilgiler dışında adaylar sınav sonuç belgesi üzerinden testin sayısal ve sözel bölümlerinde yaptıkları doğru ve yanlış cevap sayılarına da ulaşabilecekler. Adaylar için tercih tarihleri, ÖSYM tarafından belirlenecek. ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında DGS tercih işlemleri yapılabilecek. Tercih işlemini yapan adaylar, tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Adayların tercih için toplam 30 tercih hakkı bulunuyor. 30 tercih hakkının tamamının adaylar tarafından doldurulma zorunluluğu bulunmuyor.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Bu durumunda adaylar, 2017-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.