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    DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 14:26 | Son Güncelleme:

    DGS ek tercih işlemleri bugün sona eriyor. Dikey Geçiş Sınavı'ndan elde ettikleri puanlarla tercih işlemlerini gerçekleştiren ancak herhangi bir programa yerleşemeyen adayların müracaatta bulunduğu DGS ek tercih işlemi, sonuçları ile merak konusu oldu. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    DGS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerini iki yıldan dört yıla tamamlamak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı DGS ek tercih sonuçları, ÖSYM internet sitesi üzerinden yayımlanacak. İşte, merakla beklenen DGS tercih sonuçları hakkında bazı bilgiler

    DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Tarih bilgisinin paylaşılmadığı ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayınlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

    ÖDEMELER 31 EKİM TARİHİNDE SONA ERECEK

    Ek yerleştirme için tercih ücreti 15,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 25-31 Ekim 2017 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 31 Ekim 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

     

    Etiketler: dgs ek yerleştirme
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