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    DGS artık 81 ilde yapılacak - 2018 başvuruları ne zaman?

    AA
    29.01.2018 - 11:39 | Son Güncelleme:

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, DGS'nin bu yıl 81 ilde yapılacağını söyledi. ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ardından 2018 DGS başvuru tarihleri gündeme geldi. Peki bu yılın DGS başvuruları ne zaman?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ön lisans mezunları için oldukça kritik bir sınav olduğunu belirtti. Özer, sınavın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına devam edebilmelerine imkân verdiğini hatırlattı.

    Amaçlarının yükseköğretimle ilgili yapılan sınavların erişimini Türkiye'nin her noktasına yaygınlaştırmak olduğunu belirten Özer, şunları söyledi:
    "Bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istiyoruz. Bu çerçevede, hizmetlerimizi yurdumuzun dört bir yanında yaygınlaştırmak ve kolay erişilebilir kılmak için çabalıyoruz. Bu bağlamda daha önce de ALES'i 2018'de 81 ilde uygulama kararı almıştık. Ön lisansta okuyan öğrenci oranı oldukça yüksek. DGS'ye başvuran aday sayısı da her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 355 bin 645 aday DGS'ye başvurmuştu. Ancak aday sayısı her yıl artmasına rağmen sınav sadece 17 ilde yapılabiliyordu. Bu yıl 17 sınav merkezi kısıtlamasını kaldırıyoruz. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için DGS'yi 2018'de 81 ilde yapacağız."

    2018 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

    DGS’nin başvuru tarihleri 16 Mayıs 2018 ile 24 Mayıs 2018 tarihleri arasında olacak. DGS’ye girmeye hak kazanan öğrenciler için sınav 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 2 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

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