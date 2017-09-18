DGS adaylarına ikinci şans

2017 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına yerleşen ancak mezun olamadığı için kayıt yaptıramayan adaylara yeni kayıt hakkı tanındı. YÖK’ten yapılan açıklamada, 13 Eylül tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla, DGS’de başarılı olmuş ancak yerleştiği bölüme staj tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı gibi nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların 2017-2018 eğitim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar kazandıkları lisans programına kayıt hakkı verildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“20 Nisan 2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kurulu’na verilen yetkiye dayanılarak, 2017 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2017 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 13 Eylül 2017 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulundu.”