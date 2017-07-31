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    DGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi tarih!

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 22:18Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 22:18

    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu on binlerce kişi tarafından merakla sorgulanmaya devam ediyor. Okumuş oldukları Ön Lisans bölümlerini Lisans bölümüne tamamlamak isteyen vatandaşların araştırdığı 2017 DGS sonuçları, ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, merakla beklenen o tarih hakkında bazı bilgiler

    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yüz binlerce kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Lisans eğitimini gerçekleştirmek isteyen bireylerin odak noktası olan DGS sonuçları, ÖSYM tarafından açıklığa kavuşturulacak. Peki, birçok kişiyi yakından ilgilendiren DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    23 Temmuz 2017 tarihinde uygulanan 2017- Dikey Geçiş Sınavı (2017-DGS) Temel Soru Kitapçığı,  sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 25 Temmuz 2017 tarihinde saat 10:00’dan itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar,  10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

    DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DGS 2017 sınavının soruları ve cevaplarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. Adaylar sınav sonuçlarını da heyecanla bekliyor. ÖSYM sınav takvimine göre 2017 DGS sonuçları 29 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacaktır.

    DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS SORU VE CEVAPLARI

    DGS soru ve cevapları ÖSYM tarafından sınava katılım sağlayan adayların erişimine açıldı. DGS soru ve cevaplarının sadece %10'luk kısmı görüntülenebiliyor.

    Etiketler: dgs sonuçları , dgs soruları , dgs cevapları
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