Deyrizor’da 3 yıl süren DEAŞ kuşatması kırıldı

Son haftalarda Suriye güçleri, terör örgütü DEAŞ’a karşı ciddi ilerlemeler kaydetmişti. Suriye rejim güçleri, Deyrizor’un kuzeybatısındaki 137’nci Tugay’ın üssüne girdi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, kuşatmayı kıran Suriye güçleriyle, kent içinde 3 yıldır kuşatma altında olanların bir araya geldiğini bildirdi. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan yerel bir gazeteci, Suriye ordusunun kent içine girmesiyle Suriye bayrakları asıldığını anlattı.

ESAD ORDUYU TEBRİK ETTİ

Gazeteci, dün sabah saatlerinden itibaren ise kuşatma altındaki halkın birbirlerini “Zafere günaydın” diye selamladığını anlattı. Suriye güçlerinin bundan sonraki hedefi, kentin geri kalanından kopmuş olan güney bölümünü de DEAŞ’ın elinden kurtarmak. DEAŞ’lı teröristler, kenti 2014 yılının temmuz ayından beri kuşatma altında tutarken Deyrizor’un güneyi ile kuzeyinin bağlantısını da kesmişti. Kentte 100 bin kişinin kuşatma altında olduğu tahmin ediliyordu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, kuşatmayı kıran askerleri tebrik eden bir mesaj yayınladı. Deyrizor ve çevresi, Suriye’nin petrol endüstrisinin merkezi olduğu için DEAŞ için çok önemli bir gelir kaynağıydı. Öte yandan Rusya’nın Akdeniz’de bulunan Amiral Essen firkateyninden dün ateşlenen ‘Kalibar’ seyir füzeleri, Deyrizor’daki DEAŞ mevkilerini vurdu.