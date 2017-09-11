Deyrizor yarışı

Rejim güçleri şimdi Deyrizor kentinin yüzde 60’ını elinde tutan DEAŞ’ın kontrolündeki bölgelere yöneldi. Güneyden ise ABD ordusunun desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Deyrizor’a doğru ilerliyor. Bir Dumayn, Huceyf Zarrab, Alice, Faydat ez-Zarrab, Vadi El Humeyr, Ebu Sakira, kent merkezinin kuzeyindeki sanayi alanı ile tekstil depolarının yer aldığı bölgeler SDG’nin hakimiyetine geçti. SDG, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçlerin kontrolündeki Deyrizor il merkezinin 6 kilometre yakınına ulaştı.

‘KENT KONSEYİ’ HAZIRLIĞI

SDG ilerlerken geri çekilmekte olan DEAŞ’ın bir direnişiyle karşılaşmadı. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin omurgasını oluşturduğu SDG, Deyrizor’da DEAŞ yenildikten sonra kentin yönetimi için kurulacak kent konseyinin hazırlıklarına da başladı. SDG, kent konseyi öncesi çalışmalar için hazırlık komitesinin kurulduğunu duyurdu. Söz konusu konseyin, Suriye hükümetinin kurumlarıyla koordinasyon mu yapacağı yoksa rekabet içine mi gireceği belli değil. Suriye ordusu ise Deyrizor’un doğusuna saldırıya hazırlanıyor. Suriye ordusu ve müttefikleri Deyrizor’u başkent Şam’a bağlayan 450 kilometrelik otoyolun kontrolünü tamamen ele geçirmiş durumda. Şimdi hedeflerinde DEAŞ’ın elinde tuttuğu kentin doğu bölgeleri var.

‘RUSYA SİVİLLERİ VURDU’ İDDİASI

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun pazar gecesinden beri askeri yığınak yaptığını bildirdi. Kara harekâtı öncesi ise Suriye ve Rusya uçakları Deyrizor’un doğusunu bombalıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Fırat Nehri’ni kullanarak teknelerle Deyrizor’un güneydoğusundaki El Bulil kasabasından kaçmaya çalışan sivillerin Rus hava bombardımanında vurulduğunu ve 9’u çocuk 34 kişinin öldüğünü bildirdi. Gözlemevi’ne göre bombardımanda 40 tekne hedef alındı.