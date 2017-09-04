Deyrizor kuşatması kırılmak üzere

Suriye Devlet Televizyonu, kuşatmanın kırılmasına 3 kilometre, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise 10 kilometreden az kaldığını bildirdi. Rus jetleri, Lübnan Hizbullahı ve İran’dan gelen Şii milislerin desteğiyle ilerleyen Suriye ordusunun hedefinde Deyrizor’daki 137’nci Tümen Karargâhı’nı DEAŞ’tan geri almak var. Suriye rejimine yakın kaynaklar, DEAŞ militanlarının karmaşa içinde olduğunu söyledi. Deyrizor valisi, ordunun kenti bu geceye kadar kurtarmasını beklediğini ifade etti. Kentte, DEAŞ kuşatması altında kalmış 93 bin sivilin yaşadığı tahmin ediliyor. Deyrizor, 2014 yılından beri yüksek irtifadan uçan uçakların attığı yardımlarla ayakta kalıyor. BM, kentteki şartların ‘aşırı derecede zor’ olduğunu belirtmişti. Deyrizor kent merkezinin çevresindeki DEAŞ unsurlarının temizlenmesi terör örgütüne ekonomik açıdan büyük bir darbe olacak. Suriye’nin petrol endüstrisinin merkezi olan Deyrizor, DEAŞ için önemli bir gelir kaynağıydı. Şam yönetimi ise kentin petrol gelirlerinden mahrum kaldı.