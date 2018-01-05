Dex'in İlk Romanım Ödülleri verildi

Yedinci yaşını kutlayan Dex Yayınları tarafından Wattpad yazarı gençlere yönelik düzenlediği İlk Romanım Yarışması'nın ödül töreni Finn Karaköy'de yapıldı. Yarışmada 'Nazenin' adlı dosyasıyla birinci seçilen Salimcan Satıcı, ödülünü ünlü yazar Canan Tan'ın elinden aldı.

Bu seneki yarışmanın konusu 'İmkansız Aşk'tı ve Wattpad Türkiye’nin de desteklediği yarışmaya 300’ün üzerinde kitap katılmıştı. Canan Tan, Burcu Aktaş, Pucca, Büşra Yılmaz ve Eren Nadir Akşamoğlu'dan oluşan 2017 jürisi yaptığı elemenin ardından 'Nazenin' adlı dosyasıyla Salimcan Satıcı'yı birinci seçerken, 'Siyah Gül' adlı dosyasıyla Irmak Ayerdem'i ikinci ve 'Gece Tutulması' dosyasıyla Sümeyye Avcı'yı üçüncülüğe değer görmüştü.

Gecede televizyonda 'Şaziment', Instagram’da 'İnstoşçu Merve' olarak tanıdığımız Miray Akovagil'in stand-up şovu beğeni topladı.

