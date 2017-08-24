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Devrimsel cam yapı blokları kendi güneş enerjilerini üretiyor

Ontrava
24 Ağustos 2017 - 08:00Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 10:37

Piyasada kendi temiz enerjisini üretebilen yeni bir yapı bloğu var. Exeter Üniversitesi'nden araştırmacılar küçük güneş panelleriyle donatılmış yeni jenerasyon camdan bloklar geliştirmeyi başardı. Bloklar yalnızca enerji üretmekle kalmayıp ısı izolasyonu da sağlıyor ve doğal ışığın yapılara girişine de izin veriyor.

Solar Kareler adı verilen bloklar üretim esnasında gün ışığını küçük solar hücrelere odaklayan sıralı optik elementler ile birlikte monte ediliyor. Bloklar bu konuda en çok güçlük yaşanabilecek şehir içi bölgelerinde bile maksimum güneş ışığı alımını sağlayabilecek üzere yapılıyor.

Exeter'in basın açıklamasında, "modüler dizayn tamamen yeniden şekillendirilebilir ve kusursuz mimari bütünlüğü sağlayabilecek biçimde tasarlandı. Teknolojinin aerodinamik yapısı onu geleneksel yapı malzemelerine monte edebilmemize izin veriyor, bu da erişilebilirlik oranını çok yukarılara taşımakta" ifadeleri kullanıldı.

Profesör Tapas Mallick, Dr. Hasan Baig ve IIB Araştırma ve Ticaret Menajeri Jim Williams patent bekleyen dizaynlarının inşaat endüstrisini baştan aşağı değiştirmesini umut ediyor.

 Devrimsel cam yapı blokları kendi güneş enerjilerini üretiyor tarafından hazırlanmıştır.

Etiketler: Yenilenebilir enerji , temiz enerji , Güneş enerjisi , Teknoloji , Çevre Dostu
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