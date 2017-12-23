Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Devrim şehidi Kubilay'a çifte anma

    Devrim şehidi Kubilay'a çifte anma

    Taylan YILDIRIM / DHA
    23.12.2017 - 23:41 | Son Güncelleme:

    İZMİR'in Menemen ilçesinde 87 yıl önce gericiler tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Yıldıztepe'deki şehitlikte düzenlenen iki törenle anıldı.

    Anma programı kapsamında ilk olarak Yıldıztepe Şehitliği'nde resmi tören düzenlendi. Törende, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'li Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Kubilay ailesinin üyeleri hazır bulundu. Kubilay ve diğer şehitler için tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın mesajının okunmasından sonra TSK adına Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç konuşma yaptı. Kıraç, "Kubilay; vatanseverlik demektir. Gericiler karşısında boyun eğmemek demektir. Şehit Kubilay ve arkadaşları rahat uyusunlar, onların emanetlerine sahip çıkacağız" dedi.

    1 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ
    Resmi anmanın ardından çok sayıda kişi Menemen Tren Garı'nda toplandı. Topluluk 1 kilometrelik yolu yürüyüp, Yıldıztepe Şehitliği'ne geldi. Yürüyüşe, sivil toplum kuruluşları üyeleri de destek verdi. Yürüyüşte Türk bayrağı, Atatürk ve şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın resimleri taşındı, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan atıldı. Kubilay Anıtı önünde saygı duruşunda bulunanlar, şehitliği ziyaretlerinden sonra dağıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri