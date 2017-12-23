Devrim şehidi Kubilay'a çifte anma

Anma programı kapsamında ilk olarak Yıldıztepe Şehitliği'nde resmi tören düzenlendi. Törende, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'li Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Kubilay ailesinin üyeleri hazır bulundu. Kubilay ve diğer şehitler için tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın mesajının okunmasından sonra TSK adına Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç konuşma yaptı. Kıraç, "Kubilay; vatanseverlik demektir. Gericiler karşısında boyun eğmemek demektir. Şehit Kubilay ve arkadaşları rahat uyusunlar, onların emanetlerine sahip çıkacağız" dedi.



1 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ

Resmi anmanın ardından çok sayıda kişi Menemen Tren Garı'nda toplandı. Topluluk 1 kilometrelik yolu yürüyüp, Yıldıztepe Şehitliği'ne geldi. Yürüyüşe, sivil toplum kuruluşları üyeleri de destek verdi. Yürüyüşte Türk bayrağı, Atatürk ve şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın resimleri taşındı, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan atıldı. Kubilay Anıtı önünde saygı duruşunda bulunanlar, şehitliği ziyaretlerinden sonra dağıldı.