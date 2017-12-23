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    Devrim şehidi Asteğmen Kubilay'ı önce protokol sonra vatandaşlar andı

    Taylan YILDIRIM İZMİR (DHA)
    23.12.2017 - 11:52 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Menemen İlçesi'nde 87 yıl önce gericiler tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Yıldıztepe'deki şehitlikte düzenlenen iki törenle anıldı. Anıtta ilk olarak resmi anma töreni gerçekleştirildi. Ardından da Menemen Tren Garı'nda toplanan vatandaşlar, Yıldıztepe Şehitliği'ne yürüdü, ayrıca bir anma töreni yapıp, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan attı.

    Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı anma programı kapsamında ilk olarak Yıldıztepe Şehitliği'nde resmi tören düzenlendi. Törende, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'li Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Kubilay Ailesi üyeleri hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve diğer şehitler için tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın mesajının okunmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç konuşma yaptı. Mustafa Kıraç, "Kubilay vatanseverlik demektir. Gericiler karşısında boyun eğmemek demektir. Şehit Kubilay ve arkadaşları rahat uyusunlar, onların emanetlerine sahip çıkacağız" dedi.

    Devrim şehidi Asteğmen Kubilayı önce protokol sonra vatandaşlar andı

    Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapılan konuşmadan sonra, Kaymakam Gülihsan Yiğit, anıt defterini imzaladı. Kubilay anısına yapılan koşuda dereceye giren atletlere madalyaları verildi. Kubilay Ailesi'nin fertleriyle hatıra fotoğrafı çektiren protokol üyelerinin, şehitlikteki mezarlara karanfil bırakmasıyla resmi tören sona erdi.

    İKİNCİ KUTLAMAYI VATANDAŞLAR YAPTI

    Resmi anmanın ardından bu kez vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanının da katılımıyla, Menemen Tren Garı'nda toplandı. Topluluk buradan bir kilometrelik yolu yürüyüp, Yıldıztepe Şehitliği'ne geldi. Yürüyüşe, Atatürkçü Düşünce Derneği, bazı sendikalar ve sivil toplum kuruluşları üyeleri de destek verdi. Yürüyüşte Türk Bayrağı, Atatürk ve şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın resimleri taşındı, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atıldı. Şehitlikte sesli yayına izin verilmediği için, Kubilay Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, şehitliği ziyaretlerinden sonra buradan ayrıldı.

    Devrim şehidi Asteğmen Kubilayı önce protokol sonra vatandaşlar andı

    Etiketler: Asteğmen Kubilay
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