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    Devrilen minibüs için seferber oldular

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 15:15 | Son Güncelleme:

    Eskişehir’de tramvay yolunda ilerlerken durağa çarpıp devrilen minibüs için vatandaşlar seferber oldu.

    Millet Caddesi üzerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekiplerinin çalışmasın olduğundan dolayı bir minibüs sürücüsü tramvay hattından ilerlemek istedi. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvay durağına çarpan minibüs ardından devrildi. Minibüsün tramvay durağına çarpması sırasında durakta yolcuların bulunmaması olası bir facianın önünde geçerken, maddi hasar meydana geldi.

    Devrilen minibüs için seferber oldularKaza sonrasında çevrede toplanan vatandaşlar ve trafik polisi devrilen minibüsü yeniden düzeltip, çekiciye koymak için hep birlikte kaldırarak düzeltmek istedi. Bu sırada minibüs yan kısımda bulunan ağaca takıldı. Vatandaşların destek olması sonucunda minibüs çekici yardımıyla ileriye çekildi. Ardından çekiciye minibüsün yüklenmesinin tramvay seferleri yaklaşık 30 dakikanın ardından yeniden başladı. Öte yandan, Millet Caddesinin bir kısmının ESKİ tarafından kapatılmış olması sonucunda bir çok aracın tramvay yolundan ilerlediği görüldü.

    Devrilen minibüs için seferber oldular

    Etiketler: Eskişehir , minibüs , tramvay
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