Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Devrez Kızlaryolu Barajı ekonomiye 101 milyon lira katkı

Devrez Kızlaryolu Barajı ekonomiye 101 milyon lira katkı

AA
08.01.2018 - 15:49 | Son Güncelleme:

Çankırı'da yapılacak Devrez Kızlaryolu Barajı, 155 bin 650 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacak.

DSİ 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ın başkanlığında, Çankırı- Devrez Kızlaryolu Barajı Sulamasının Proje Yapım İşi Ön Rapor Sunumu ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığı belirtildi. 
Kızlaryolu Barajı ile 155 bin 650 dekar zirai alanın sulanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"DSİ 5. Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 1952'den beri hasretle beklenen, 92 metre yüksekliğindeki Devrez Kızlaryolu Barajı'nda depolanacak 132 milyon metreküp su ile Çankırı'da 58 bin 750, Kastamonu'da 69 bin 650 ve Çorum'da 27 bin 250 dekar olmak üzere toplam 155 bin 650 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlanacak.

Sulanacak bu arazinin 143 bin 750 dekarı cazibeli basınçlı boru sistemiyle, 11 bin 900 dekarı ise pompajlı olarak sulanacak. Ayrıca Devrez Kızlaryolu Barajı ile yılda 5 megavat enerji üretilecek. 

Bölgenin tarımsal gelirinde 6 kat artışın yanı sıra milli ekonomiye yılda 101 milyon lira zirai gelir getirecek. Çankırı, Çorum ve Kastamonu illerinde çiftçimizin yüzü gülecek ayrıca yeni zirai mahsullerin ekimi ile daha farklı alternatif ürünler elde edilecek."

 Açıklamaya göre, toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Bölge Müdürü Mahmut Dündar, sulama inşaatının da yatırım programına alınmasını teklif edeceklerini ve gerekli hazırlıkların yapılacağını ifade etti. 

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri