Devreden KDV’ye iade müjdesi

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanayi ve ticaret odalarının KDV iadeleri konusunda şikayetlerde bulunduklarını söyledi. Bunun üzerine KDV Kanunu’nda değişiklik yapılmasını gündemlerinin ilk maddesi olarak belirlediklerini anlatan Ağbal, konuyla ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarından görüş aldıklarını bildirdi. Ağbal, herkesin ortak beklentisinin KDV iadelerinin yapılması olduğuna işaret ederek, “Mevcut KDV Kanunumuzda bir düzenleme var, ‘Sonraki döneme devredilen KDV iade edilmez’ diye çok keskin bir düzenleme. Siz bir işletme olarak yatırım yapıyorsunuz, makine-ekipman alıyorsunuz, inşaat harcaması yapıyorsunuz, kanun size diyor ki ‘Kusura bakma kardeşim, sen bu KDV’yi ödedin ama ancak bunu önümüzdeki yıllarda satışlarından topladığın KDV ile telafi edebilirsin.’ Bu nedenle işletmelerimiz üzerinde uzun yıllara yayılmış KDV yükleri var” diye konuştu.

1-2 AYA YASALAŞIR

Özel sektörün KDV iadeleri konusunda devletten ciddi bir alacağı bulunduğunun altını çizen Ağbal, sistem değiştirilmediği takdirde söz konusu alacağın daha da büyüyeceğine dikkati çekti. Ağbal, şöyle devam etti: “Artık işletmeler yüklendikleri KDV’yi kısa bir süre içinde alabilecek. Bu süreyi mali imkanlarımızla uyumlu bir şekilde belirleyeceğiz. 1 ay, 6 ay, 12 ay olur. Bu, sektörlere göre farklılaştırılabilir. Artık yüklenilen KDV’den, tahsil edilen KDV’den geri alınamayanların devlet tarafından iade edilmesine başlanacak.” Konuyu 1-2 hafta içinde ilk Bakanlar Kurulu toplantısı gündemine getirmeyi amaçladıklarını belirten Ağbal, “İnşallah orada da kabul edilirse bunu torba değil, müstakil bir KDV kanun tasarısı olarak süratle Meclis’e götürmek ve 1-2 ay içinde yasalaştırmak istiyoruz” dedi.