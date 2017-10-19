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    Haberler >Teknoloji>Devletten 2018'de Ar-Ge'ye 5 milyar lira kaynak

    Devletten 2018'de Ar-Ge'ye 5 milyar lira kaynak

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 11:46 | Son Güncelleme:

    Merkezi yönetim bütçesinin gelecek yılki önceliklerinden biri, Ar-Ge desteklerine yönelik harcamalara daha fazla kaynak sağlamak olacak.

    Merkezi yönetim bütçesinin gelecek yılki önceliklerinden biri, Ar-Ge desteklerine yönelik harcamalara daha fazla kaynak sağlamak olacak.
          
    2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na göre, gelecek yıl bütçeden Ar-Ge'ye 5 milyar lira kaynak ayrılacak.      
             
    Kaynak tahsisinin yarıdan fazlası, yeniden yapılandırma çalışmaları devam eden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) yapılacak. TÜBİTAK, gelecek yıl Ar-Ge için 2,8 milyar liralık bir kaynağı yönlendirecek.      
             
    TÜBİTAK, bu kaynağın 500 milyon lirasını özel teşebbüs Ar-Ge projeleri, 300 milyon lirasını akademik Ar-Ge projeleri, 300 milyon lirasını kamu Ar-Ge projeleri, 200 milyon lirasını savunma ve uzay sanayisi Ar-Ge projeleri, 100 milyon lirasını bilim ve diğer toplum projeleri için kullanacak.      
             
    TÜBİTAK, 1,4 milyar lirayı da kurumsal Ar-Ge ödeneklerinde değerlendirecek.      
             
    Gelecek yıl ayrıca üniversite bilimsel araştırma projelerine 700 milyon lira, Sosyal Güvenlik Kurumu Ar-Ge prim teşviklerine 300 milyon lira, diğer kamu idareleri Ar-Ge projelerine (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü) 1,2 milyar lira kaynak ayrılacak.  

    Etiketler: devlet
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