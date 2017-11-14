Devletin yaptıkları yıkılmış halkın yaptıkları ayakta

MERKEZİ Irak-İran sınırına yakın Süleymaniye kenti olan depremin en yıkıcı etkisi İran’ın Kirmanşah vilayetinde yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün sabah depremin en ağır hasarı verdiği Serpol Zehap ilçesinde dar gelirliler için yapılan toplu konut projelerindeki yardım çalışmalarını yakından izlemek için ilçeye gitmek istedi. Ancak Ruhani, izdiham nedeniyle alana giremedi. Ruhani, burada yaptığı konuşmada eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad hükümeti döneminde başlatılan sosyal konut projesini eleştirdi.

PROJELERDE SORUNLAR VAR

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Devlet denetiminde yapılan konutlar yerle bir olmuş. Halbuki onun yanında halkın kendisi tarafından yapılan bina sağlam kalmış. Demek ki bu projelerde bazı sorunlar var” diye konuştu. ‘Mesken-i Mehr’ olarak adlandırılan İran’daki sosyal toplu konut projeleri, Ahmedinecad döneminde dar gelirlilere yardım amacıyla başlatılmıştı. Ruhani evsiz kalanlara da hükümetin acilen yardım yapacağı sözünü verdi. Ruhani, “Acı çekenleri temin etmek isterim ki hükümet bu sorunu en hızlı şekilde ortadan kaldırmak için harekete geçti” dedi. Hasan Ruhani bu konudaki tüm yardımların 1979’daki İslam Devrimi’nin ardından kurulan ‘Konut Vakfı’ adlı kuruluş tarafından yapılacağını da belirtti.

GIDA VE SUYA İHTİYAÇ BÜYÜK

İRAN, pazar günü Irak sınır bölgesinde meydana gelen ve en az 530 kişinin ölümüne, 8 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan depremin ardından Kirmanşah’ta arama kurtarma çalışmalarına son verdi. İngiliz Reuters’ın İran devlet televizyonundan aktardığına göre, depremden etkilenen yerlerde soğuk hava koşulları hüküm sürerken, depremzedeler yiyecek ve suya ihtiyaç duyuyor. Ancak İranlı yetkililer, bundan sonra enkazdan sağ depremzede çıkarma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’DEN 5 BİN ÇADIR 10 BİN YATAK

KUZEY Irak’ta meydana gelen depremden sonra ilk yardım elini uzatan Türkiye oldu. Depremin yaralarının sarılması için Türkiye’den yardım sevkıyatları devam ediyor. AFAD ve Türk Kızılayı depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye toplamda 5 bin 60 çadır, 14 bin 320 battaniye, 3 bin ısıtıcı, 10 bin yatak ve 1 yemek TIR’ı sevk etti. Habur Sınır Kapısı üzerinden gönderilen yardımlar, bölgeye ulaştırılarak dağıtılmaya başlandı. Çalışmalara destek vermesi için 26 uzman personel bölgeye gönderildi.

AFAD DA DEVREDE

Kızılay’ın yanı sıra AFAD da bölgede yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaç doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen A- 400M tipi kargo uçağıyla Ankara İl AFAD Müdürlüğü’nden 10 personel, bir araç, Sağlık Bakanlığı UMKE’den 10 personel, bir araç, Ankara AFAD Lojistik Deposu’ndan 320 battaniye, 60 çadır Irak’ın Süleymaniye kentine gönderildi. ANKARA