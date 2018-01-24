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    Devletimsi yapıya tahammül edemeyiz

    ANKARA
    24.01.2018 - 21:49 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International’da Christiane Amanpour’un ‘Zeytin Dalı’ harekâtıyla ilgili sorularına yanıt verdi. İbrahim Kalın, şunları söyledi:

    700 SALDIRI OLDU

    “Bu adımı atmamız, sınırlarımız boyunca ulusal güvenliğimizi güvence altına alabilmekti. Son bir yıllık dönemde PYD-YPG kontrolünde bulunan Afrin bölgesinden yaklaşık 700 saldırı gerçekleştirildi. Bu konuyu defalarca gündeme getirdik. Ancak günün sonunda sınırımızı korumak için adım atmamız gerekiyordu. Üstelik bildiğiniz gibi PYD ve YPG, PKK’nın Suriye kollarını oluşturuyor. Böyle bir terör örgütünün sınırlarımızın yanı başında özerklik elde etmesine veya devletimsi bir yapı kurmasına tahammül edemeyiz.

    Bu Afrin Kürtlerine veya Suriye Kürtlerine yönelik bir harekât değil. Bu harekât, Kürtleri temsil ettiğini iddia eden bir terör ağına yönelik gerçekleştiriliyor. ABD’nin atabileceği ve atması gereken bir somut adım var. O da son iki yılda PYD-YPG’ye verdikleri tüm silahları toplamaktır. Şimdi DEAŞ ortadan kaldırıldı ancak askeri yardım, silahlar ve mühimmat bu gruplara gitmeye devam ediyor. Burada sorulması gereken soru şudur: Neden onları hâlâ destekliyorsunuz? DEAŞ tehdidi artık yok.
    Görüntüde Rusya’nın bu durumu manipüle etmek isteyeceğini düşünebilirsiniz ama Rusların böyle bir şey yaptığına şahit olmadık. Biz Suriye’de Rusya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

    TRUMP’LA İYİ KİMYA YAKALADILAR

    “(Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump hakkında neler hissediyor?) Açıkçası iyi bir ilişkileri var. İyi bir kimya yakaladılar. Birçok kez telefonda ve şahsen görüştüler. Burada liderler seviyesinde çözmek durumunda olduğumuz bazı kritik sorunlar var. Türkiye-ABD ilişkisi, PKK-PYD gibi gruplar tarafından zarar verilemeyecek kadar önemli. Birlikte çalışırsak bölgede daha büyük stratejik çıkarlarımız olur. Hem bölge açısından hem bizim açımızdan hem de Amerikalılar açısından.”

    Etiketler: gazetehaberleri , ibrahim kalın , son dakika
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