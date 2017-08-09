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    Devleti yeniden yapılandırıyoruz

    Hande FIRAT - ANKARA
    09 Ağustos 2017 - 21:30Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 21:30

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, devleti yeniden yapılandırdıklarını, mimarının da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Gazetecilerin Ankara yöneticileriyle bir araya gelen Ünal, CHP’ye sert eleştiriler yöneltirken şöyle dedi:

    CHP’DE 5 AYRI PARTİ VAR

    “CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Focus’a verdiği mülakatla Türkiye karşıtı lobilerin sözcüsü olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye’nin güvenliği sorulduğunda rahat bir şekilde can, mal, mülk güvenliği yoktur diyebiliyor. Çok acı bir durum. Bir başka CHP’li ‘silahlı unsurların bulunduğu yere halkı niye yolladınız, 15 Temmuz bir tiyatro’ diyor. Ana muhalefet partisinin sorumluluklarına sahip çıkması lazım. CHP içinde 5 ayrı siyasi parti var. Çok sesli, çok parçalı, kimin ne dediği belli olmayan bir görünüm veriyor.

    Yüzde 48.6’lık kesimi yaşam tarzı kaygısı ve Cumhuriyet’in kazanımları üzerinden büyütmeye çalışacaklar. Bu dip dalgayı destekleyen konjonktür de var dünyada. Müftülük tartışması da böyle değerlendirilmeli. Yasa değiştirmiyoruz. Sadece devlet memuru olan bir zümreye de bu yetkiyi veriyoruz. Kılıçdaroğlu ve CHP’sinin Mustafa Kemal Atatürk ile yakından uzaktan ilgisi yoktur. Yüzde 48.6’yı anlamak için ikinci kamuoyu araştırması yaptırıyoruz. Anlamadan ilişki kuramazsınız. Onların da tabii bize kendisini açması gerekiyor.

    Devleti yeniden yapılandırıyoruz. Mimarı ve lideri Erdoğan’dır. Lider partisine dönünce eksen yerine oturdu, her şeyi elden geçiriyor, geçiriliyor. Belediyeler, hükümet, teşkilatlar…. AK Parti 16 yaşında yeni atılım dönemine giriyor.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Mahir Ünal , chp
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