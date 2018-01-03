Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilen Mustafa Kurt kimdir?

Türk tiyatro sanatçısı ve rejisör Mustafa Kurt, 1 Aralık 1965’te Nevşehir’de doğdu. 1984 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nü 1988 yılında bitirdi. Aynı yıl Adana Devlet Tiyatrosu’na stajyer sanatçı olarak atandı. 1989-1994 arası sanatçı olarak görev yaptığı bu kurumun 1994 yılında müdürü oldu.Adana’da gerçekleşen Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali’nin kurucusu olan Mustafa Kurt, 1994–2004 Arası Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü – Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı. 2000–2004 Arası Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak sahne ve oyunculuk dersi verdi. Konservatuvar son sınıf öğrencileri ile mezuniyet oyunları çalıştı. İşte Murat Kurt'un oynadığı bazı tiyatro oyunları;

• Kuru Gürültü: William Shakespeare

• Cimri: Moliére

• Hep Vatan İçin: İsa Coşkuner

• Ay Işığında Şamata: Haldun Taner

• Ali Ayşe'yi Seviyo: Dinçer Sümer

• Katip Çıkmazı: Dinçer Sümer

• Haydi Karına Koş: Ray Cooney

• Mevlana: Recep Bilginer

• Susuz Yaz: Necati Cumalı

• Atçalı Kel Mehmet: Orhan Asena

• Nikah Kağıdı: Ephraim Kishon

• Midas'ın Kulakları: Güngör Dilmen Kalyoncu

• Taşra Fıkraları: Alexander Vampilov

• Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner

• Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu

• Güneş Çocukları: Neil Simon

• Kanlı Nigar: Sadık Şendil

• Bir Ceza Avukatının Anıları: Faruk Erem

• 72. Koğuş: Orhan Kemal

• Bir Şehnaz Oyun: Turgut Özakman

• Çayhane: Vern Sneider

• Karakolda: Sidney Kingsley