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    Devlet okulundaki bu sınıfta herkes en az iki enstrüman çalabiliyor

    Hürriyet Haber
    24.09.2017 - 12:11 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 12:11

    Kocaeli’de bulunan bir okulda 4. sınıfta okuyan öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla öğrendikleri enstrümanları çalıyor. Her öğrenci en az iki enstrüman çalabiliyor.

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu’nun 4-C sınıfı öğrencilerinin tamamı enstrüman çalıyor. Sınıf öğretmeni Sezer Ortadağ yönetiminde 1. sınıfa başladıklarından beri enstrüman çalmayı öğrenen minikler, Minik Notalar isimli bir grup da kurmuş. Minik Notalar’ın şu anda ikinci kuşağını eğittiğini belirten sınıf öğretmeni Sezer Ortadağ, “Kendim müzikle ilgileniyorum. Öğrencilerime getirip arada çalıyordum. Çalarken onların da çok hoşlarına gittiği için öğrenmek istediler. Biz de bu şekilde Minik Notalar grubunu kurduk. Bundan 8 yıl öncesine dayanıyor bu mazi. Aslında şu an burada olan öğrencilerim Minik Notalar grubunun ikinci kuşakları. Birinci kuşak mezun oldu. İkinci kuşak da bu sene mezun olacak” ifadelerini kullandı.

    Devlet okulundaki bu sınıfta herkes en az iki enstrüman çalabiliyor

    “Burada herkesin birden fazla enstrümanı var”

    Müzik adına bildiği her şeyi öğrencilerine öğretmek istediğini belirten Ortadağ, “Benim müzik aşkım aslında aileden geliyor. Ailemizde müzikle uğraşan çok kişi var. O yüzden ben de küçükken onlardan etkilenerek kendimi bu akımın içerisinde buldum. Bu şekilde devam ederek ilerledim. Öğrencilerime de elimden geldiğince öğretmeye çalışıyorum. Şu anda çocuklar melodika, gitar, bağlama, org, def, vurmalılar, marakas, bunları çalıyorlar. Oldukça geniş bir enstrüman yelpazemiz var. Minik Notalar grubunda şöyle bir durum var. Herkesin bir enstrümanı yok. Herkesin birden fazla enstrümanı var. Örneğin bağlama çalan aynı zamanda gitar da çalabiliyor. Gitar çalabilen aynı zamanda org çalabiliyor, org çalabilen aynı zamanda diğer enstrümanları da çalabiliyor. Bu da silsile yoluyla devam ediyor. Herkes bildiklerini diğer arkadaşına öğretiyor. Bu şekilde devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

    Devlet okulundaki bu sınıfta herkes en az iki enstrüman çalabiliyor

    “Enstrümanları onlar için bir arkadaş gibi”

    Öğrencilerinin mezun olduktan sonra da çalışmaya devam ettiklerini aktaran Sezer Ortadağ, “Öğrencilerim beşinci sınıfa geçtikten sonra da tabii ki takip ediyorum. Kurduğumuz grup devam ediyor. Çünkü Minik Notalar çok büyük bir aile. Hatta bir müzik akımı olma yolunda ilerliyor. Çünkü üyeleri 4 yılda bir kendilerini yeniliyor. En baştan, birinci sınıftan başlıyoruz. Okuma-yazma ile birlikte nota okuma çalışmalarına da başlıyoruz. Bu şekilde ilerliyor ve mezuniyetten sonra da konserler gibi çeşitli etkinliklerde bir araya geliyoruz. Tanışma etkinlikleri, piknikler düzenliyoruz. Minik Notalar’ın eski ve yeni kuşakları orada buluşmuş oluyor. Konservatuar hedefleyen öğrencilerimiz çok var. Bunun örneğini de birinci kuşaktaki Minik Notalar grubunda gördük. Aralarında müziğe yönelmek isteyenler çok var. Enstrümanları onlar için aslında bir arkadaş gibi. Ben onlara bir arkadaş kazandırmaya çalıştım. Arkadaşlarını çoğaltmak ve onlarla devam etmek biraz da onların elinde” dedi.

    Devlet okulundaki bu sınıfta herkes en az iki enstrüman çalabiliyor
    Devlet okulundaki bu sınıfta herkes en az iki enstrüman çalabiliyor
    Devlet okulundaki bu sınıfta herkes en az iki enstrüman çalabiliyor
    Devlet okulundaki bu sınıfta herkes en az iki enstrüman çalabiliyor
    Devlet okulundaki bu sınıfta herkes en az iki enstrüman çalabiliyor
    Devlet okulundaki bu sınıfta herkes en az iki enstrüman çalabiliyor
    Devlet okulundaki bu sınıfta herkes en az iki enstrüman çalabiliyor

    Etiketler: Kocaeli , sınıf , öğretmen
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