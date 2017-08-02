Devlet hastanesinin ismi değişti Esenyurt'ta tartışma alevlendi

2005 yılında temeli atılan devlet hastanesini Esenyurt Belediyesi inşa etti. Hastanenin bitimine yakın bir süre kala “isim” tartışması gündeme geldi. Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun ismini taşıyan tabela ilçede tartışmalara konu olurken bir süre sonra Esenyurt Devlet Hastanesi tabelası asılmıştı.

Ancak bugün dev hastanenin önünden geçenler tabelada değişiklik olduğunu fark etti. Hastanenin üst kısmında yer alan büyük tabelada “Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi” isminin yer aldığı anlaşıldı.



Hastanenin ana giriş kapısındaki tabela değişmezken, üst kısımda bulunan tabelanın değiştiği anlaşıldı.



CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Böyle bir isimlendirme Belediye Meclisinden geçmedi. Hastanenin adını belediyenin belirlemediğini ifade ediyor AKP'liler. Önce Belediye Hastanesi olarak yapıldı, sonra Sağlık Bakanlığına devredildi. Belediye başkanı, hastaneyi sanki kendi maaşıyla yaptırmış gibi davranıyor” dedi.





