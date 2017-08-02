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    Devlet hastanesinin ismi değişti Esenyurt'ta tartışma alevlendi

    Hurriyet.com.tr
    02 Ağustos 2017 - 17:34Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 17:37

    Esenyurt Devlet Hastanesi’nin ismi değişti. İki gün içinde asılan yeni tabelada belediye başkanını Necmi Kadıoğlu’nun ismi yer aldı. “Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi” tabelası ilçede 12 yıl önceki tartışmanın benzerinin yaşanmasına neden oldu.

    2005 yılında temeli atılan devlet hastanesini Esenyurt Belediyesi inşa etti. Hastanenin bitimine yakın bir süre kala “isim” tartışması gündeme geldi. Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun ismini taşıyan tabela ilçede tartışmalara konu olurken bir süre sonra Esenyurt Devlet Hastanesi tabelası asılmıştı.

    Ancak bugün dev hastanenin önünden geçenler tabelada değişiklik olduğunu fark etti. Hastanenin üst kısmında yer alan büyük tabelada “Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi” isminin yer aldığı anlaşıldı.
    Devlet hastanesinin ismi değişti Esenyurtta tartışma alevlendi
    Hastanenin ana giriş kapısındaki tabela değişmezken, üst kısımda bulunan tabelanın değiştiği anlaşıldı.

    CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Böyle bir isimlendirme Belediye Meclisinden geçmedi. Hastanenin adını belediyenin belirlemediğini ifade ediyor AKP'liler. Önce Belediye Hastanesi olarak yapıldı, sonra Sağlık Bakanlığına devredildi. Belediye başkanı, hastaneyi sanki kendi maaşıyla yaptırmış gibi davranıyor” dedi.
    Devlet hastanesinin ismi değişti Esenyurtta tartışma alevlendi

    Etiketler: Esenyurt Devlet Hastanesi , Necmi Kadıoğlu , Esenyurt Devlet Hastanesi tabela
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