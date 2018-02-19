Devlet hastanesi çalışma saatleri 2018 – Devlet hastaneleri kaçta kapanıyor/açılıyor?

Hastaneler, sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi oldukları kurumdur. Hastanelerde hastalar, ücretli veya ücretsiz olarak tedavi edilirler. Devlet hastanesi ise devlet tarafından inşa edilmiş veya ettirilmiş, tüm masrafları devlet tarafından karşılanan, işletmesi devlet tarafından yapılan ve kâr amacı gütmeyen kurumlardır.



Devlet hastaneleri sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da giren Devlet Hastaneleri 13:30’da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 16:00’da ise mesai bitmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Hastane randevularınızı Alo182’yi arayarak alabilirsiniz.