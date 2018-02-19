Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Devlet hastanesi çalışma saatleri 2018 – Devlet hastaneleri kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Devlet hastanesi çalışma saatleri 2018 – Devlet hastaneleri kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 13:44 | Son Güncelleme:

    Devlet hastaneleri ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve devlet hastanelerinin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Devlet hastaneleri 09:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Peki devlet hastanelerinin çalışma saatleri nedir? İşte detaylar

    Hastaneler, sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi oldukları kurumdur. Hastanelerde hastalar, ücretli veya ücretsiz olarak tedavi edilirler. Devlet hastanesi ise devlet tarafından inşa edilmiş veya ettirilmiş, tüm masrafları devlet tarafından karşılanan, işletmesi devlet tarafından yapılan ve kâr amacı gütmeyen kurumlardır.

    Devlet hastaneleri sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da giren Devlet Hastaneleri 13:30’da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 16:00’da ise mesai bitmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.
    Hastane randevularınızı Alo182’yi arayarak alabilirsiniz.

     

     

    Etiketler: devlet hastanesi , çalışma saatleri , alo 182 , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri