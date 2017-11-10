Devlet erkanı Anıtkabir'de

Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bakanlar, başbakan yardımcıları ve devlet erkanı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Vefatının 79. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle, hürmetle, saygıyla yad ediyoruz. Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli miraslardan biri olarak gördüğümüz Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalışma sürdürüyoruz. Ruhu şad olsun."