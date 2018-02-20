Devlet devre dışı

ELİNDE KALEM VAR

“Aylardır hapiste olup iddianamesi olmayanlar var. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Suçu cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ortadan kaldırmak. Bunlar hangi cebir ve şiddeti kullandılar? Elinde sadece kalem var, silah yok. FETÖ’cü diye gazeteci, baklavacı, esnaf, buldun, bir tane siyasi yok mu? Ahmet Şık’ın ne günahı var? Murat Sabuncu aynı şekilde. Akın Atalay yurtdışındaydı, geldi. Kaçma falan yok. Alıyorsunuz, adalet diye hapse atıyorsunuz adalet diye.

Deniz Yücel olayı... Tahliye olmasına sevindim. Ülkenin en tepesinde oturan kişi, ‘Bu ajan, terörist, asla bırakmayacağım’ diyor. Ama bırakılıyor, gidiyor. İddianame dahi hazırlanmadan, terörist ve ajansa niçin bıraktın? Demek ki terörist değil, o zaman sana bu bilgiyi kim verdi sevgili Erdoğan?

BÖLGE SADECE BİZİM DEĞİL

Afrin operasyonu büyük başarı ile devam ediyor. Afrin dolayısıyla hükümet yetkilileri ABD’yi en ağır şekilde eleştirdi. ‘PKK’ya, YPG’ye, FETÖ’ye destek veriyor’ dediler. Eleştirilerde haklılar. Bölge sadece bizim değil birden fazla egemen gücün vekalet savaşının yapıldığı bir bölgeye dönüştü.

böyle metne imza atılır mı

Tillerson geldi, 3.5 saat görüştüler ve yarım sayfalık metni kamuoyuyla paylaştılar. Türkiye- ABD Stratejik Ortaklığı Hakkında Ortak Açıklama. ABD’ye o kadar suçlama yapıldı. Metinde ABD, ‘Afrin’e açık ve şartsız destek veriyorum’ demiyor. Menbiç’ten YPG, PYD ve PKK’nın çekilmesi önerimize somut bir şey söylemiyor. Fırat’ın doğusundaki yapılarla ilgili himayeye devam edeceğini söylüyor. PYD ve YPG’yi terör örgütü olarak görmediğini, ağır silahları toplamayacağını söylüyor, FETÖ’yü de zaten terör örgütü olarak görmüyor. Bu kadar suçladınız, biz de size hak verdik. Peki bu metnin altına hangi gerekçe ile gidip imza attınız? Yarın çıkıp diyecek ki, ‘Tillerson da aldattı’. Böyle bir metnin altına imza atılır mı?

SEN TERCÜMAN MISIN

Bu ortak açıklamada bir şey daha var. ‘Demografik değişimlere karşıyız’ diyor. Demografi zaten değişti. Türkmen, Arap kaldı mı eski yerlerinde, yok. Bir ülke kendi mevkidaşıyla 3.5 saat, 5 saat görüşebilir. Peki siz başka ülkenin dışişleri bakanıyla görüşüyorsunuz. Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) da orada, o da tercüman. Dünyada tercümanlık yapan dışişleri bakanı yoktur, bizim dışımızda. Ya sen bakan mısın tercüman mısın? Dışişleri Bakanlığı’ndan bir tek görevli yoktu. Devlet devre dışı. Tutanak tutulup tutulmadığını da bilmiyoruz. Neden? Büyük ihtimalle Zarrab, Halk Bankası’nın durumu görüşüldü, onları kimse duymasın diye.”

ABD VE RUSYA EGEMENLİĞİNDEN KURTULUN

“ALLAH aşkına, şu ABD ve Rusya’nın egemenliğinden kurtulun. O çekim gücünün biraz dışına çıkın. Yapacağınız şey bu bölgede 4 devlet var. Türkiye, İran, Irak ve Suriye. Bu dört devletin başkanı bir araya gelip kendi sorunlarını çözemiyor mu? Dört ülkenin cumhurbaşkanı barış içinde yaşamaya karar veremiyor mu? İlla emperyalist güçler gelecek, onların eşliğinde bu iş yapılacak. Onların eşliğinde barışı, huzuru getiremezsiniz. Onlar senin eline silah verirler, gönderirler Suriye’ye. Akan kan kimin, Amerikan kanı mı, Rusya kanı mı? Hayır Müslüman kanı. Silahı veren ya Rusya ya ABD. Uyanmıyor musunuz? Toplanın dört devlet, oturun konuşun. Beyefendi sen bedel ödemedin, bedeli bu millet ödüyor, söz verdiğin halde istifa etmiyorsun.”

EN AZ % 60

“50+1 kabul etmiyorum. En az yüzde 60. Niye? YSK içindeki çete dahi bizim başarımıza gölge düşürmesin diye. Geçen ‘YSK’da çete var’ demiştim, suç duyurusunda bulunmuşlar. Çete ne demek? TDK sözlüğünden: ‘Yasadışı işler yapmak veya etrafındakileri korumak için bir araya gelmiş topluluk.’ ‘Mühürsüz oy pusulaları geçerlidir’ diye karar aldılar, bu karar yasaya aykırı. Bir araya geldiler mi, geldiler. Vallahi de siz çetesiniz.”