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    'Devlet benim' diyerek silah çekmişti! Meğer...

    DHA
    13.09.2017 - 14:26 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 14:37

    Batman'da, 29 Aralık 2105 tarihinde sendikaların 1 günlük iş bırakma eylemi sırasında HDP'li ve sendikacılar ile yürümek isteyen HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın önünü kesip tabancasını çıkararak, "Devlet benim" diye silah çeken komiser H.C.'nin yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 Eylül 2016 tarihinde tutuklandığı ve 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı ortaya çıktı.

    15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Emniyet ve Yargı başta olmak üzere resmi kurumlarda gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Batman Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapan H.C., Bank Asya'da hesapları ve iki telefonunda 'ByLock' uygulaması olduğu gerekçesiyle 6 Eylül 2016 tarihinde tutuklandı. H.C., ile ilgili hazırlanan ve Batman 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede,  komiser H.C. hakkında ise, 'Silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme, terörizminin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefetten' 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

    "DEVLET BENİM" DEMİŞTİ

    Hakkında FETÖ/PDY soruşturmasında dava açılan tutuklu komiser H.C.'nin 29 Aralık 2015 tarihinde sendikaların 1 günlük iş bırakma eylemi sarısanda partililer ve sendikacılar ile yürümek isteyen HDP Batman milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın önünü kesip, tabancasını çekip, "Devlet benim" diyen komiser olduğu ortaya çıktı. 29 Aralık tarihinde Öğretmenevine yürümek isteyen HDP'li vekil Aslan ile şimdi tutuklu olan ve FETÖ/PDY davasından 15 yıl hapsi istenen komiser H.C., arasında geçen diyolog şöyleydi:

    Aslan: Bu kim? Bu kim beni iteliyor, kimliğini çıkarsın..

    Komiser H.C: Devlet

    Aslan: Ne devleti, devlet benim. Sen benim emrimdesin.

    Komiser H.C.: Devlet benim, sen benim vekilimsin

    Aslan: Çocukların ağzını burnunu dağıtıyorsunuz.

    Diyaloglardan sonra bazı sivi polisler havaya ateş açmış, ardından komiser H.C.'de silahını çekerek yürümek isteyenleri durdurmak istemişti. 

    Devlet benim diyerek silah çekmişti Meğer...
    Devlet benim diyerek silah çekmişti Meğer...

     

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    Etiketler: Polis , FETÖ , HDP
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