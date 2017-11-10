Devlet Başkanı'ndan şok itiraf! 'Bir kişiyi bıçakladım'

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN haber sitesinde yer alan habere göre, Duterte, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi için bulunduğu Vietnam'ın Da Nang şehrinde Filipinli vatandaşlarla bir araya geldiği buluşmada yaptığı konuşmada, gençliğinde bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığını anlattı.

Uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olan uyuşturucuyla mücadele kampanyasını savunan Duterte, "Yeni yetmeyken çok hapse girdim çıktım. Orada burada kavga ederdim. 16 yaşımdayken birini neredeyse öldürüyordum. Gerçek bir insanı, bir kavgada bıçakladım. Yalnızca bana baktı diye. Şimdi devlet başkanıyım, düşünün artık..." ifadelerini kullandı.

"BANA SORUŞTURMA AÇARSA ONU TOKATLARIM"

Duterte, daha önce anlaşmazlık yaşadığı Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız İnfaz Özel Raportörü Agnes Callamard'ı tokatlamakla tehdit etti.

Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında işlenen insan hakları ihlallerini eleştiren Callamard'ı suçlayan Duterte, raportörün araştırmaları sırasında uyuşturucu maddelerin zararsız olduğunu savunan bir hekime danışmasına tepki gösterdi.

BM'nin bu konuda yayınladığı 2014 tarihli raporu hatırlatan Duterte, "Senin daha kendi organizasyonunun yayınladığı rapordan haberin yok, beni nasıl yargılayacaksın? Bana soruşturma açarsa, onu sizin önünüzde tokatlarım. Neden mi? Çünkü bana hakaret ediyor. Neden mi? Çünkü kendi örgütünün yaptığı araştırmaya kendisi inanmıyor." dedi.

Duterte, "İsterseniz hakkımda Uluslararası Ceza Mahkemesinde dava açın, bu konuyu orada tartışalım." diye konuştu. Callamard, Duterte'nin talimatıyla başlatılan polis operasyonlarındaki ölümleri eleştirmiş, bu konuda soruşturma yürütmek üzere ülkeye ziyaret talebinde bulunmuştu. Duterte hükümeti geçen yıl Callamard'ı davet etmiş, ancak raportör hükümetin öne sürdüğü koşullar nedeniyle daveti geri çevirmişti. Callamard, Duterte'nin kendisiyle halka açık tartışma yapma talebinin BM protokollerine aykırı olduğunu belirtmişti.

Duterte, 2016 yılında iktidara geldiğinden bu yana, ülkede başkent Manila başta olmak üzere büyük metropollerde uyuşturucu çetelerine karşı kapsamlı operasyonlar başlatmıştı. Resmi rakamlara göre, Duterte'nin iktidarda bulunduğu 16 ay içinde söz konusu operasyonlarda 3 bin 967 kişi polis tarafından öldürüldü. Bunun dışında 2 bin 290 kişi de uyuturucuyla ilişikili suçlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Duterte daha önce de 1990'lı yıllarda Davao şehrinde belediye başkanlığı yaparken polise örnek olmak için organize suç operasyonlarında şüphelileri bizzat kendisinin öldürdüğünü söylemişti. Duterte, bu operasyonlarda bir kişiyi helikopterden attığını ileri sürmüştü. Söz konusu beyanlar nedeniyle herhangi bir adli soruşturma başlatılmamıştı.