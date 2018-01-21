Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamaları

Bahçeli şunları söyledi:

Özellikle 15 temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra artık erimiş olan siyasi kalıplarla birlik ve beraberliğimizin sürdürülemeyeceğini söylemiştik.

Hz. Mevlana'nın ifadesiyle şimdi yeni şeyler söylemek lazımdır.

Biz 7 Ağustos'ta Yenikapı'da Türkiye'nin önüne yeni bir kapının açıldığına şahitlik ettik. Türk milleti 15 Temmuz'da kanlı işgali durdurmuş 7 Ağustos'ta ise kalıcı uzlaşma iradesini göstermiştir.

Türkiye'yi yeni bir hükümet sistemiyle garantiye almalıydık.

AKP ile tarihi nitelikli bir işbirliği sonucunda 18 maddelik bir anayasa değişikliğinde anlaştık.Aziz milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine destek verdi. Türkiye düşmanları, melun fasıklar bunu hazmedemediler.

12. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı aday olması durumunda destek olma kararımızı cümle aleme duyurduk.

Niye? Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini inşa eden partilerin seçime ittifakla girmesinin kaçınılmaz bir zaruret olduğunu kararımızı fedakarlık imbiğinde damıtarak açıkladık.

Bizde var olan Türk ve Türkiye sevdasıdır.

AFRİN OPERASYONU

Güney sınırlarımızda bir terör koridoru açma amacıyla sürdürülen şirret faaliyeti şu an için en yakın terör faaliyetidir. Suriye'deki ağır sorunların müsebbibi ABD'dir.

Aynı anda hem dost hem düşman olmak hangi demokratik erde ve ortaklıkla tanımlanacaktır?

Türkiye muazzam bir bir tehdit dalgasına muhataptır.

Afrin'de Ankara'nın kuyusu kazılmaktadır. Münbiç ise terör koridorunu Akdeniz'e ulaşması için son derece önelidir.

Afrin sınır güvenliğimizin güvence altına alınması için temizlenmesi gereken bir yerdir.

PKK'lı caniler Münbiç'ten sökülüp atılırsa hainlerin Suriye'de barınma ihtimali kalmayacaktır.

DEVAMI GELİYOR...