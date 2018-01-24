Devlet Bahçeli’den Afrin tweetleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları şöyle:

Doğru politika doğru stratejiyle, doğru strateji doğru taktiklerle desteklenip eklemlenirse milli gurur zaferle pekişir, milli ruh muzafferlikle perçinlenir. Türkiye çok şükür dik bir duruşla doğrunun yanında, hainlerin karşısındadır.

AFRİN’DE GÜNLER SAYILI

Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci gününde teröristler ihanetlerinin bedelini ağır bir şekilde öderken; her dağın yamacı, her taşın altı kirden pastan arındırılmaktadır. Afrin'in huzura kavuşacağı günler sayılı ve yakındır. Sahadaki mıntıka temizliği kahramanca sürdürülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Türk askeriyle birlikte yüzyıllarca okunacak yeni bir destana imza atmaktadır. Teröristler aldıkları ölümcül darbelerle son nefeslerini verme noktasına gelmişlerdir. Kaçmak nafiledir, hamd olsun beklenenler gelmiş, Afrin'i kuşatmışlardır.

Mazlumlar uzatılan zeytin dalıyla umutlanmışlar, hainler uzayan ve ufku saran milli öfkeyle kahrolmuşlardır. Günahkârlar köşeye sıkıştırılmış, suçlular kuyruklarını kıstırmışlardır. Türkiye havadan karadan ateş olup Afrin'i kavramış, barış ve huzur olup masumları kollamıştır.

“AFRİN YA HIYANETTEN AYRILACAK YA DA…”

Haklı, ahlaki ve milli bir mücadeleyle terör örgütlerine Afrin zindana çevrilirken,inşallah Münbiç zehir edilecektir. Bu sürecin başka bir alternatifi,başkaca bir çıkış ve çözüm yolu kalmamıştır.Afrin ya hıyanetten ayrılacak, ya da caniler tek tek bulunup hayattan ayıklanacaktır.

“İÇİMİZDEKİ BÖLÜCÜLER…”

Milletimiz, Zeytin Dalı Harekatı'na yürekten ve yüreklice sahip çıkmıştır. Analar, babalar, dedeler, gelinler, henüz bıyığı terlememiş yavrular Afrin'deki terör hedeflerinin imha gayesinin yüksek bir faziletle ardında durmuş ve dualarıyla manevi desteğini göstermişlerdir.

Ancak içimizde ve dışımızda suyu bulandırmaya çalışan bölücüler, azılı teröristler de boş durmamışlardır. Bu odaklar, halkı sokağa çıkarmaya uğraşıp provokasyonlardan medet umsalar da, nihai olarak hezimet ve hüsrandan kurtulamayacaklardır.

Türkiye, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda meşru müdafaasını sonuna kadar icra ve ifa edecektir. İstikamet neresi sorusuna Kızılelma cevabını veren kahramanlar oldukça bu millet, bu devlet, bu vatan ilelebet payidar kalacaktır.

“KIZILELMA’YI ŞİRK GÖREN KRRİPTO MÜNKİRLER”

Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma'yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma'yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızılelma'yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk.

Kızılelma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızılelma aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz. Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk düşmanları tanımlayamaz, işbirlikçiler idrak edemez.

Kızılelma, pazarda alınıp-satılan elma değildir. Türk milletinin ilahi sır gibi asırlardır vicdanında yaşatıp büyüttüğü milli ahlakı, milli asabiyeti, milli varlığının istikbal nurudur.

Kızıl ruhlar, kirli emeller, gizil ve kindar hevesler Kızılelma'dan gocunsa da, Türk milletinin Kızılelma'sı vardır, mutlaka bir gün ulaşılacaktır.

Merhum Ziya Gökalp bakınız ne diyordu: “Zemini mefkûre, seması hayal; bir gün gelecek, fakat şimdilik masal…” Kızılelma gideceğimiz, gitmek istediğimiz, izimizi kazıyıp ismimizi tarihin alnına yazacağımız her yerdir.

Merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Malazgirt Marşı'nda, “Kızılelma'ya hey Kızılelma'ya” derken elbette İ'lay-ı Kelimetullah'ı haykırıyor, Türk milletinin özlemlerini seslendiriyor, milli hedef ve hayallerinin önünü açıyordu.

İçimizdeki YPG'lilerin, sağa sola konuşlanmış PKK ve FETÖ artıklarının Türk milletinin ülkülerini karalaması, ülke ve ilkelerine kast etmesi imkansızdır. Bu alçalma haline teşebbüs edenler Kızılelma'nın onuruyla manen küle döneceklerdir.

Merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu diyor ya: “Gazi alperenler işe koyulun, gayrı söze vakit az verilmeli. Bidevi atlara rüzgarca soluk ve yıldırımlarca hız verilmeli.”

Devam ediyor: “Barak Baba, Sarı Saltuk orada, Hacı Bektaş Veli, Taptuk orada, bir mübarek vatan yaptık orada, ki, bir can dilerse bin verilmeli.

Türk milleti mazluma sığınak, zalime ateştir. Bu ateşte teröristler Allah'ın izniyle yanacak, Zeytin Dalı Harekâtı huzur ve güvenliğimizi sağlayacaktır. Çünkü Afrin demek Hatay demektir, Afrin demek Kilis demektir. Yani vatan demektir.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'ya, bizlere tutacağımız vasiyet bırakan Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'a ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağlı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum.

Dua ve desteğimiz Mehmetlerimize. Ve diyorum ki, Tanrı Türkü Korusun ve Yüceltsin, hainleri ise yerin yedi kat dibine mahkum etsin…

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