Devlet Bahçeli: MHP terörle mücadelede ön şartsız hükümetin destekçisi

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Terörizm vahşi, acımasız ve hain yüzünü bugün bir kez daha göstermiş, maalesef milli yürekleri kavurmuş, milli vicdana ateş düşürmüştür.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Bölgesinde,üstelik sınırın sıfır noktasında PKK’lılar alçakça, namertçe evlatlarımıza kast etmişlerdir.

Bu kapsamda altısı asker, ikisi korucu olmak üzere sekiz kahramanımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahramanımız da yaralanmıştır.

Öncelikle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.

Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Unutulmasın ki, terörizm asla kazanamayacak, hain amacına asla ulaşamayacaktır.

Teröristler döktükleri kanda çırpına çırpına boğulacaklardır. Türkiye muktedirdir, Türk milleti kudretlidir, hıyanete göz açtırılmayacaktır.

Kandan nemalanan, şiddetten faydalanan, kötülükten yararlanan, çevremizde yuvalanan PKK’lı katiller, inanıyorum ki, yok edileceklerdir.

Hükümetin terörle mücadelede göstermiş olduğu kararlı ve korkusuz mücadeleyi tavizsiz sürdürmesi en samimi ve içten dileğimdir.

Milli mukavemet kırılamayacak, milli birlik ve kardeşlik ruhu bozulamayacaktır. Türk milleti iman ve iradesiyle, ihanetin belini kıracaktır.