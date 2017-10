Devlet Bahçeli Köprüsü'nün her ayağı 18 katlı bina büyüklüğünde

Başkan Hüseyin Sözlü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Adana Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, belediye çalışanları ve gazetecilerin katılımıyla, yapımı devam eden Devlet Bahçeli Köprüsü’nün şantiyesinde kahvaltılı değerlendirme toplantısı düzenledi.



Türkiye’de böyle büyük bir projeyi ilk defa bir belediyenin kendi imkanlarıyla yaptığını söyleyen Başkan Sözlü, Devlet Bahçeli Köprüsü'nün tamamlandığında Türkiye’nin en büyük köprülerinden birisi olacağını söyledi.

"MÜTEAHHİT HESABI TUTTURAMADI"

Bin 800 metre uzunluğunda olacak köprünün maliyetinin 250 milyon lirayı bulacağını belirten Sözlü, "Eğer birinci ihalede, iptal edilen ihalede bitmiş olsaydı o dönemin birim fiyatlarıyla belki 170 milyon liraya bitirebilirdik. O dönemdeki müteahhidimiz yürüttüğü işlerden dolayı hesabı tutturamadı ve Adana’nın bir yılına mal oldu. Nihayetinde bir siyasetçiyim bu köprü üzerinde kötü değerlendirmeler yapıldı. Bizim Adana halkını aldattığımız söylendi oysa Adana’da Çukurova Havalimanı'nda referandumdan önce üçüncü temel atma törenini yaptık ama ben ikinci müteahhite işi verdiğimde ikinci temel atma törenini yapmadım” diye konuştu.







"GÜNLÜK 60 BİN ARAÇ GEÇECEK"

Devlet Bahçeli Köprüsü’nün Adana’nın trafik yükünü azaltması için büyük önem taşıdığını belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şunları kaydetti:

“Devlet projesi hükumet yatırımı olarak Adana’ya çeşitli projeler yapıldı. Bunlar, ‘Adana Şehir Hastanesi, Bölge Adliye Mahkemesi, adliye binası, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Orman Bölge Müdürlüğü inşa edilecek, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana Şehir Stadyumu, Çukurova Üniversitesi ve Kredi Yurtlar Kurumu. Bunların hepsi bu bölgede. Bunların hepsi bu bölgede olduğu için Adana’nın da çok fazla trafik yükü oluştu. Bu bölgede, bu güzergah üzerinde ortaya çıkan trafik yükünü azaltmak, trafik yükünü ortadan kaldırmak için anıt mimari olarak yerini alacak köprü için çalışmalara başladık. Bu güzergah direk otoyola bağlanacak. Türkiye’nin önemli eserlerinden birisi olacak. Günlük buradan 60 bin araç geçecek. Bu rakam Avrasya Tüneli’nde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ve Osmangazi Köprüsü’nde bile yok.”







"MALZEME İLE 18 KATLI BİNA DİKİLİR"

Köprünün ayaklarında kullanılan malzemeler ile her katı 4 daire olmak üzere 18 katlı bir bina dikilebileceğini söyleyen Başkan Sözlü, “Köprü 24 ayak olacak köprüde ve bin 500 metreküp ortalama beton döküyoruz her bir ayağına. Her birinde de 300 ton demir kullanılıyor. Bu da demek oluyor ki bu köprünün her bir ayağı için kullanılan malzeme ile her katı 4 daire olmak üzere 18 katlı bir bina dikilir. Fiziki manada kıyaslamak yapmak üzere söylüyorum” dedi.

Başkan Hüseyin Sözlü, gazetecilerle ve toplantıya katılanlarla birlikte köprü inşaat alanını inceledi.