Devlet Bahçeli Köprüsü tartışması... AK Partili başkana MHP'den yanıt

Duran, Devlet Bahçeli Köprüsü inşaat alanında düzenlediği basın toplantısında, Fikret Yeni’nin bir panik havasında, “Attıkları temelin yerini kendileri bile bulamıyor. Adanalı vatandaşlarımız merak edip gittiklerinde temelin yerini bulamıyorlar” ifadelerinin gerçeklerden uzak, hakkaniyet ölçülerine sığmadığını söyledi. Duran, "Fikret Yeni’yi Devlet Bahçeli Köprüsü’nün şantiye sahasını gezmeye, gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyorum" dedi.

160 milyon lirası Devlet Bahçeli Köprüsü’ne kullanılmak üzere 240 milyon liralık borçlanma yetkisinin İçişleri Bakanlığı'nca geciktirildiğini belirten Duran, "Gelsin şantiye sahasını gezsin, kaç ayak dikilmiş tek tek saysın, öğrensin, ondan sonra konuşsun. Devlet Bahçeli Köprüsü, Büyükşehir Belediyesi'nin hükümet eliyle yapılan büyük ölçekli yatırımlara ulaşımı kolaylaştıracak projelerden sadece biridir. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün Devlet Bahçeli Köprüsü ile birlikte uygulamaya koyduğu İlim Yolu Bulvarı, Ege Bağatur Bulvarı, Mithat Özsan Bulvarı, üniversite bağlantıları başta olmak üzere Yüreğir’e yansıttığı ulaşım yatırımlarının büyüklüğü 700 milyon lirayı bulmaktadır. Devlet Bahçeli Köprüsü’nün ihale sürecindeki çirkin oyunları, bürokratlara ve yüklenici firmaya yapılan baskıları, akabinde döviz artışından dolayı demir, çimento ve akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle oluşan fiyat artışlarını çok iyi bilen iktidar partisinin il başkanı, şayet Adanalılara eziyet eden kişiyi arıyorsa, aynaya bakması yeterlidir. Türkiye’deki bütün siyasi, sosyal ve ekonomik krizler karşısında önleyici ve bütünleştirici rol üstlenen, bunda da başarıya ulaşan Devlet Bahçeli’nin adını taşıyan köprünün görkemini gölgelemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" diye konuştu.

"KREDİ VERİLMESE DE KÖPRÜ BİTECEK"

İçişleri Bakanlığı'ndan borçlanma yetkisinin kullanılmasına dönük izin beklendiğini söyleyen Duran, şöyle devam etti:

"Bu köprü izin çıksa da çıkmasa da 10-11 ay içerisinde köprü tamamlanmış olacak. Şu an köprünün yüzde 30'luk kısmı bitmiş durumda ben gelen eleştirilere anlam veremiyorum. Bu Adana'nın faydasına ve yararına bir şey, bizim siyasi ikbalimiz yoktur. Bazı kişilerin Büyükşehir Belediyesine adaylıklarını yalan ve iftira atarak gerçekleştirme isteklerini doğru bulmuyorum. Siyaset ahlaklı, terbiyeli ve üsluplu yapılması gereken bir şey. Yerel siyasetçilerin şahsi siyasi kaygıları var. Ben Fikret Yeni'nin göz doktoruna gitmesini öneriyorum. Yeni'nin, 'köprünün inşaatı daha maket halde kendileri bile köprüyü bulamıyorlar' tarzındaki açıklamaları gerçek dışıdır."

Fikret Yeni'nin, Belediye Başkanı Sözlü'ye borçlanma yetkisi verilmesine yönelik suçlamalarına da yanıt veren Duran, "Kanun çerçevesinde her dönem bütün belediyeler borçlanıyor. Bunları zamanında kendi belediyelerinde de yaşadılar. Büyükşehir'in gelirlerinin yüzde 30'u metroya gidiyor. Neden Antalya'da , Bursa'da, Ankara'da karayollarına verilirken metro Adana'da Büyükşehir'in omuzlarında. Biz ilk ihaleye çıkarken ki kur farkıyla şimdi ki kur farkı arasında fark var. Sürekli neden fiyat yükseldi diye soruyorlar bu köprünün ihalesi açıldığı zamanla şimdiki döviz kuru arasında ki farkını gözardı ediyorlar. Biz Adanalı'ya hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz bunu durduramayacaklar" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce Seyhan Nehri üzerinde yaptırılacak olan "Devlet Bahçeli Köprüsü"nün temeli, 30 Mart 2016 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı törenle atılmıştı.

Köprü, 1625 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde, üzerinde 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli karayolu, çift hatlı demiryolu olacak şekilde projelendirildi.

24 ayak üzerine oturacak Devlet Bahçeli Köprüsü inşaatında şu ana kadar 13 ayak tamamlanmış, her ayağa 1500 metreküp beton, 300 ton demir kullanıldı.

Devlet Bahçeli Köprüsü, Çukurova, Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlarken, Adana Şehir Hastanesi’nin, tamamlanmak üzere olan adliye saraylarının, stadyumun ve üniversitelerin kampüslerinin trafik yükünü taşıyacak.

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