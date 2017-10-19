Devlet 3 yılda 445 milyar liralık vergiden vazgeçecek

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı verilerine göre, "devletlerin gelir toplamını azaltan, standart vergi sisteminden ayrıcalıklar veya istisna ile muafiyetler" olarak tanımlanan vergi harcamalarının gelecek yıl 132 milyar 141 milyon 880 bin 923 lira olması öngörülüyor.

Bunun 54,2 milyar lirasını Gelir Vergisi, 17,6 milyar lirasını Kurumlar Vergisi, 32,8 milyar lirasını Katma Değer Vergisi 18,9 milyar lirasını Özel Tüketim Vergisi, 8,6 milyar lirasını da diğer kanunlarındaki istisna ve muafiyetler oluşturacak.

Devletin vergi harcamalarının 2019 yılında 147 milyar 986 milyon 42 bin 808 lirayı, 2020 yılında 165 milyar 180 milyon 541 bin 121 lirayı bulması bekleniyor. Böylelikle gelecek 3 yıllık dönemde devlet toplam 445 milyar 308 milyon 464 bin 852 liralık vergiden istisna ve muafiyet nedeniyle vazgeçmiş olacak.

Vergi harcamalarında Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan indirim, muafiyet, istisnalar önemli bir pay alırken, bunu Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'ndaki harcamalar takip ediyor. Devletin ekonomik büyümeye ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla yaptığı söz konusu vergi harcamalarının normal harcamalarla aynı şekilde bütçe kontrolüne tabi tutulması şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından önem taşıyor.

Ayrıca bu harcamaların kontrolü, vergi sistemi işleyişinin bir bütün olarak daha kapsamlı değerlendirilmesine, düzenleme yapmadaki amacın hala geçerli olup olmadığının tespitine ve verimli, verimsiz uygulamaların belirlenmesine imkan vermesi bakımından da önem arz ediyor.

Türkiye'de vergi harcamaları Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında bütçe kanunlarına ekli cetvellerde düzenli izleniyor.



