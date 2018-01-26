Devler Türkiye’de girişimci avında

Dünya franchise devleri 2018’de Türkiye’de adeta girişimci avına çıktı. Dışarıda yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren bu dev markalar arasında Burger King, Mc Donald’s, Domino’s Pizza, Cold Stone Creamery, Arby’S, Subway ve Popeyes gibi markalar bulunuyor. Yeni şube açmak daha çok alışveriş merkezleri ve trafiğin yoğun olduğu caddeleri tercih eden markalar 2018 yılında 1000’e yakın yeni girişimci arıyor. Subway, bu markalar arasında en düşük franchise bedeline sahip zincir olarak dikkat çekerken, en çok şubeyi Domino’s Pizza açmayı hedefliyor. Yeme içme sektöründe faaliyet gösteren devler arasında fast-food (hızlı tüketim) markaları öne çıkıyor.



HAMBURGERE BÜYÜK İLGİ

Dışarıda yeme içme sektöründe 1990’ların sonuna doğru Türkiye’yi keşfeden dünya franchise devleri, 2018 yılında adeta şube açma yarışına girdi. Bu alanda en çok ilgi gören iki marka Burger King ve Mc Donald’s oluyor. 1995 yılından beri TAB Gıda bünyesinde Türkiye’de faaliyet gösteren Burger King için franchise giriş bedeli 40 bin dolar. Marka için hedef bölgeler ise restoranlarının bulunmadığı bölgeler, iller ve alışveriş merkezleri. Bu yıl 85 yeni franchise vermeyi hedefleyen Mc Donald’s giriş bedeli olarak 30 bin dolar talep ediyor. Marka Türkiye’de her bölgeyi mercek altına alıp değerlendiriliyor.



7 BİN EURO İSTİYOR

2018’de en çok şube açmayı hedefleyen marka ise Domino’s Pizza oldu. Yıl sonuna kadar 380 yeni girişimci arayan marka, franchise giriş bedeli için de 50 bin dolar talep ediyor. Markanın yatırımcılarda aradığı en önemli özellik ise işletmenin başında durması, ‘Domino’s Hayal Ortaklığı Sistemi’ne uygunluk, finansal güç, Domino’s standartları çerçevesinde operasyon gerçekleştirecek yönetim becerisi, şirket vizyonu ve misyonu yaratma becerisi. Bu yıl Türkiye’de franchise veren yeme-içme devleri arasında en uygun franchise bedelinin ise Subway’de olduğu gözleniyor. Marka 110 yeni franchise verirken, franchise giriş bedeli olarak da 7 bin 500 Euro talep ediyor. Markaların girişimcilere sadece tabela vermediklerini anlatan uzmanlar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünya devleri girişimcinin peşini bırakmıyor. Franchise konusunda el sıkışılan bir yatırımcıya önce eğitimler veriliyor. Daha sonra lokasyon konusunda ortak çalışmalar gerçekleşiyor ve en uygun nokta tespit ediliyor. Projeler hazırlanıyor, personel bulunuyor. Daha sonra pazarlama ve finansman çalışmaları gerçekleşiyor. Mal temini yapılıyor ve restoran hazır hale getiriliyor. Çoğu zaman markalar anahtar teslim yapıyor.”