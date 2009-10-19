Devler Ligi tadÄ±nda!

Arka masada hararetli bir "Domuz gribi" tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸanÄ±yordu.
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Bir kadÄ±n aynen ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
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"Domuzlan felan alakasÄ± yokmuÅŸ... Sevimsiz bir hastalÄ±k ya o yÃ¼zden domuz gribi demiÅŸler..."
Ä°skender Baydar yazÄ±yor
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YazÄ±m hatalarÄ± benden deÄŸil cÃ¼mlenin orijinalinden kaynaklanÄ±yor, hatÄ±rlatayÄ±m.
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Gel gelelim, bu cÃ¼mle bÃ¼nyede Ã¶yle bir tahribat yarattÄ± ki, kendimi domuz gribi olmuÅŸtan beter hissediyorum.
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O gÃ¼nden beri yataktan Ã§Ä±kamÄ±yorum.
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AnlayacaÄŸÄ±nÄ±z, bu yazÄ± sÄ±rtÃ¼stÃ¼ yatarak yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
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Siz, istediÄŸiniz pozisyonda okuyabilirsiniz.
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HenÃ¼z 40'Ä±ncÄ± saniyede "Bu maÃ§ en az bir golÃ¼m var" ÅŸeklinde tercÃ¼me edilebilecek bir ÅŸut Ã§Ä±kartan Oz BÃ¼yÃ¼cÃ¼sÃ¼, dediÄŸini 23'Ã¼ncÃ¼ dakikada yaptÄ±.
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Gol kadar Sabri'nin ortasÄ± da mÃ¼kemmeldi.
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Sezon baÅŸÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ±m "Sabri'mi zorlama" yazÄ±sÄ±, o gÃ¼n Ã¶yle yoÄŸun ilgi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼ ki, "Sabri'ye KÄ±zanlar DerneÄŸi"ni kursam onbinlerce Ã¼ye kaydederdim.
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Ama, bugÃ¼n durum tam tersi.
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Sabri taraftarÄ±n baÅŸ tacÄ±.
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Aman nazar deÄŸmesin.
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Herkes bir yana Keita bir yana.
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Ben futbolcunun her fÄ±rsatta voleye yatanÄ±nÄ±, kaleye ÅŸut atanÄ±nÄ± severim.
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Keita iÅŸte Ã¶yle bir futbolcu.
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Kaleyi tutturamasa da, iki ÅŸut giriÅŸiminin devamÄ± golle sonuÃ§landÄ±.
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Daha ne olsun.
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Arda...
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Galatasaray'Ä±n tabu ismi.
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O'nu eleÅŸtirmek adeta yasak.
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Ama, 68'inci dakikada golÃ¼ atana kadar eski Arda'dan eser yoktu sahada.
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SÄ±k sÄ±k rakibinin formasÄ±na, ÅŸortuna yapÄ±ÅŸmasÄ± gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, yorgunluÄŸunun gÃ¶stergesi.
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Aman Arda, dikkat!
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Unutma, sen GalatasaraylÄ±lar'Ä±n gÃ¶zÃ¼nde bir futbolcudan Ã§ok daha fazlasÄ±sÄ±n.
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MaÃ§a gelince...
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Acun'un "Devler Ligi" tadÄ±nda geÃ§ti.
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Sanki lig maÃ§Ä± deÄŸil TV ÅŸovu izledik.
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2-0'a kadar Galatasaray, 2-2'ye kadar Trabzon oynadÄ±.
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Tam "Trabzon bu maÃ§Ä± alÄ±r" havasÄ± hakim oluyordu ki, Arda ve Baros sahneye Ã§Ä±ktÄ±.
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Trabzon'un son golÃ¼ sadece skor tabelasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye yaradÄ±.
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FenerbahÃ§e'nin yenildiÄŸi hafta, Galatasaray'a mutlak 3 puan lazÄ±mdÄ±.
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Cimbom, zor da olsa istediÄŸini aldÄ±.