Ä°skender Baydar yazÄ±yor

Arka masada hararetli bir "Domuz gribi" tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸanÄ±yordu.Â ÂBir kadÄ±n aynen ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:"Domuzlan felan alakasÄ± yokmuÅŸ... Sevimsiz bir hastalÄ±k ya o yÃ¼zden domuz gribi demiÅŸler..."YazÄ±m hatalarÄ± benden deÄŸil cÃ¼mlenin orijinalinden kaynaklanÄ±yor, hatÄ±rlatayÄ±m.Gel gelelim, bu cÃ¼mle bÃ¼nyede Ã¶yle bir tahribat yarattÄ± ki, kendimi domuz gribi olmuÅŸtan beter hissediyorum.O gÃ¼nden beri yataktan Ã§Ä±kamÄ±yorum.AnlayacaÄŸÄ±nÄ±z, bu yazÄ± sÄ±rtÃ¼stÃ¼ yatarak yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.Siz, istediÄŸiniz pozisyonda okuyabilirsiniz.+ + +HenÃ¼z 40'Ä±ncÄ± saniyede "Bu maÃ§ en az bir golÃ¼m var" ÅŸeklinde tercÃ¼me edilebilecek bir ÅŸut Ã§Ä±kartan Oz BÃ¼yÃ¼cÃ¼sÃ¼, dediÄŸini 23'Ã¼ncÃ¼ dakikada yaptÄ±.Gol kadar Sabri'nin ortasÄ± da mÃ¼kemmeldi.Sezon baÅŸÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ±m "Sabri'mi zorlama" yazÄ±sÄ±, o gÃ¼n Ã¶yle yoÄŸun ilgi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼ ki, "Sabri'ye KÄ±zanlar DerneÄŸi"ni kursam onbinlerce Ã¼ye kaydederdim.Ama, bugÃ¼n durum tam tersi.Sabri taraftarÄ±n baÅŸ tacÄ±.Aman nazar deÄŸmesin.+ + +Herkes bir yana Keita bir yana.Ben futbolcunun her fÄ±rsatta voleye yatanÄ±nÄ±, kaleye ÅŸut atanÄ±nÄ± severim.Keita iÅŸte Ã¶yle bir futbolcu.Kaleyi tutturamasa da, iki ÅŸut giriÅŸiminin devamÄ± golle sonuÃ§landÄ±.Daha ne olsun.+ + +Arda...Galatasaray'Ä±n tabu ismi.O'nu eleÅŸtirmek adeta yasak.Ama, 68'inci dakikada golÃ¼ atana kadar eski Arda'dan eser yoktu sahada.SÄ±k sÄ±k rakibinin formasÄ±na, ÅŸortuna yapÄ±ÅŸmasÄ± gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, yorgunluÄŸunun gÃ¶stergesi.Aman Arda, dikkat!Unutma, sen GalatasaraylÄ±lar'Ä±n gÃ¶zÃ¼nde bir futbolcudan Ã§ok daha fazlasÄ±sÄ±n.+ + +MaÃ§a gelince...Acun'un "Devler Ligi" tadÄ±nda geÃ§ti.Sanki lig maÃ§Ä± deÄŸil TV ÅŸovu izledik.2-0'a kadar Galatasaray, 2-2'ye kadar Trabzon oynadÄ±.Tam "Trabzon bu maÃ§Ä± alÄ±r" havasÄ± hakim oluyordu ki, Arda ve Baros sahneye Ã§Ä±ktÄ±.Trabzon'un son golÃ¼ sadece skor tabelasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye yaradÄ±.FenerbahÃ§e'nin yenildiÄŸi hafta, Galatasaray'a mutlak 3 puan lazÄ±mdÄ±.Cimbom, zor da olsa istediÄŸini aldÄ±.