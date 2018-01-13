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    Deveye el koymuşlar

      Çağlar ÖZTÜRK/DHA
    13.01.2018 - 22:20 | Son Güncelleme:

    Adana Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 'Tefecilik ve Yağma' yaparak çıkar amaçlı suç örgütü kuran 13 kişiyi, 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip etti.

    11 Ocak'ta 17 ayrı adrese eşzamanlı şafak baskını düzenleyen ekipler, 13 kişi gözaltına aldı.

    Çetenin elebaşılığını yapan Aziz Yaşar B.'nin, çiftçilere çok yüksek faizlerle para verdiğini, paraları ödemeyenlere tehdit ve zorla senet imzalattığı ileri sürüldü. Aynı çeteden 70 bin lira para alan veteriner B.K.'nın paranın faizini bile ödeyememesi üzerine devesine el koyulduğu öğrenildi. Operasyonda bulunan deve, yediemine teslim edildi.

    Polis ayrıca, çetenin 18 yıl önce Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşamını yitiren Cebir Hazır adına 2005 yılında temizlik şirketi kurduğunu da ortaya çıkardı. Açılan davada Hazır'ın öldüğü, şirketin kayıtlardan düşürülmesi istedi.

    Etiketler: tefecilik , Adana , gazetehaberleri
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