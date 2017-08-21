Devasa ekrana sahip Nokia 9 yolda!

Birkaç gün önce Nokia 8 ile tanıştık ancak Nokia 9'dan hiçbir resmi işaret gelmemişti. Yeni gelen bilgiler ise HMD Global'in yakında başka bir telefon tanıtacağını söylüyor.

Bir HMD Global temsilcisi, Nokia 9'un yakında ortaya çıkacağının ipucunu verdi ve bu telefonun Nokia 8'den daha büyük bir ekranla geleceğini söyledi. Temsilciye göre büyük ekran "bütün kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayacak".

Nokia 8, 5,3 inç'lik QHD ekranla geliyor. Daha önceki dedikodular ise Nokia 9'un 5,5 inç'lik QHD ekranla geleceğini söylüyordu. HMD'nin sadece biraz daha büyük bir telefonu neden ayrı olarak tanıtacağı ise merak konusu. Nokia 9'un Nokia 8'e kıyasla yeni özelliklerle gelip gelmeyeceğini ise şimdilik bilmiyoruz. Önceki sızıntılar, Nokia 9'un çift kamera, Snapdragon 835 yonga seti ve metal gövdesiyle Nokia 8'e benzeyeceğini söylüyordu.



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