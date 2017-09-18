Devamlı yorgun mu hissediyorsunuz?

Devamlı yorgun hissetme hali yani kronik yorgunluk, günümüzde sık rastlanan sağlık sorunlarından biri. Stres seviyesinin yükselmesi, dikkat dağınıklığı, zihin bulanıklığı ve gerginlik gibi belirtileri bulunan kronik yorgunluğun temelinde magnezyum eksikliği ve yetersiz uyku gibi nedenler yatabiliyor.

Magnezyum zengini besinler almak ve kaliteli uyku uyumak kronik yorgunluğun giderilmesinde önemli noktalar olarak göze çarpıyor. Bunun yanında güneş ışığından az yararlanmak da kronik yorgunluğun nedenleri arasında.

Peki kronik yorgunluk nasıl giderilir?





Magnezyum deposu olan besinler tüketin

Kas ve sinir sisteminin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olan magnezyum, tam tahıllı gıdalar, kurubaklagiller ve yağlı tohumlarda bol miktarlarda bulunuyor. Nohut, mercimek ve kurufasulye yanında ceviz, fındık ve badem gibi yağlı tohumlardan zengin beslenmek magnezyum seviyenizi artırır ve daha enerjik hissetmenizi sağlar.

Kaliteli uykuya önem verin

Günde en az 6-8 saat uyku uyumak sizi kronik yorgunluktan kurtarır. Yatmadan önce odanızı havalandırmak, ışık miktarını kısıtlamak, kaliteli yatak ve yastık seçimi yapmak uyku kalitesini artırmada yardımcı.





Alkol kullanımını kısıtlayın

Alkol uyarıcı etkiye sahip olduğu için kaliteli uykunun düşmanıdır. Derin uyku haline geçişi zorlaştıran alkol gece daha sık uyanmanıza yol açar. Bu nedenle uyumadan önce alkol alınmaması gerekir.

Spor yapın

Spor enerji ve hareket isteğini artırır, yorgunluk belirtilerini en aza indirir. Özellikle gün ışığında yapılan spor ve egzersiz ile birlikte kendinizi çok daha mutlu, enerjik ve zinde hissetmeniz mümkün.





Kahvaltı düzenini sağlayın

Sabah saatlerinde enerji veren bir kahvaltı yapmak ve bunu düzenli hale getirmek günün geri kalanında kendinizi enerjik hissetmenizde rol oynuyor. Yulaf, süt ve muz gibi besleyici bir kahvaltının yanında tam tahıllı ekmek, peynir ve ceviz gibi bir menü de sizi zinde bir moda sokabilir.

Yeterli miktarda su için

Günde en az 2 litre su içmek enerji eksikliği, yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetleri önlüyor. Hücrelere yeterli oksijen ve besin ulaştırılmasını sağlayan su, hayati önem taşıyor.





Kahveyi gece içmeyin

İçeriğindeki kafein nedeniyle uyku hormonu salgılanmasını engelleyen kahveyi, yatmadan en az 4 saat önce tüketmeniz gerekiyor. Ayrıca kahvenin yanında bir bardak su içmek vücudun su kaybı yaşamasını önlüyor.

Sosyalleşin

Sevdiklerinizle bir arada olmak ve onlarla vakit geçirmek ruh halinizde gözle görülür bir iyileşme sağlarken enerji seviyenizi de yukarı çıkarır.